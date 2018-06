Topmodelka Trnková pašovala kočky

"Protože se to opakovalo několikrát, musela jsem pak vždycky, když jsem u babičky nastupovala do auta, nadzvednout tričko," říká s úsměvem Lucie.

V devíti letech dostala svoji vlastní perskou kočičku Julii a rodiče si mysleli, že bude klid. Jenomže Lucie už tehdy toužila spát s kocourkem. Protože je od malička tvrdohlavá, prosadila si, že jinak neusne, než s kočkou v posteli.



To jí ostatně zůstalo dodnes. Její současným favoritem je britský modrý kocour Gino, ve skutečnosti šedostříbrný. "Je to osmikilový drobeček. Má krásné žluté oči a obrovskou hlavu. Je nejlepší z kocourků, co jsem měla," pěje Lucie málem ódy. "Gino musí spát tělo na tělo, a to ne na ledajaké tělo. Vzhledem k tomu, že ráda spím jen tak, je zvyklý na mé nahé tělo. Jinak neusne."



Kocour využívá příležitosti, po které touží muži v mnoha zemích světa. Kromě toho, že strašně žárlí na každého Luciina přítele, má prý všechny vlastnosti, které by měl mít ideální muž: "Je temperamentní, ale milující, věrný a hodný," rozplývá se Lucie. Jako jeho špatnou vlastnost uvádí, že "občas uklízí na poličce systémem dolů všechno, co mi překáží."



Ve své lásce ke kočkám zašla Lucie Trnková tak daleko, že je už rok a půl patronkou Ústavu na ochranu zvířat v Dolních Měcholupech. Před Vánoci nakoupila za své peníze různé druhy krmiv a hračky pro kočky. Je raději, když sponzoři pomohou útulku ne penězi, ale v naturáliích.



Lucie Trnková bydlí v Rudné u Prahy v domku s rodiči. Ti mají čtyřapůlletou fenku sibiřského haskyho jménem Beri, a malé "haskinčátko" Santhé, které roste den ode dne.

"Nechci riskovat, jak by dopadlo případné seznámení dvou zvířecích osobností, protože kocour je veliký, dravý a temperamentní a hasky je v podstatě vlk," svěřila se světoznámá modelka. Ke štěňátku prý kocoura pustila, ale jeho vyceněné zoubky ji ujistily, že ani to není dobrý nápad.