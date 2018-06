Ples v Opeře roztančí Maxová, coby baletka chce zvládnout provaz

Tereza Maxová si ve svých devětatřiceti letech moc dobře uvědomuje, že ohebné tělo postupně vypovídá služby. A jelikož si tento stav nepřeje zažít, trénuje a cvičí tak, aby si potřebnou kondici stále udržela.

"Člověk zjišťuje, že v každém věku je potřeba mít svaly posílené a že bez tréninku to opravdu nepůjde. Začínala jsem u jógy a před rokem jsem zvolila balet. Začínala jsem samozřejmě základními pozicemi, teď už cvičíme i u tyče. První ambicí bylo dát dlaně na zem, to už zvládnu, a teď chci zvládnout i provaz," směje se Maxová. "Laťku jsem nasadila vysoko, ale na hodiny chodí už tři roky i jistá osmašedesátiletá paní, která ten provaz už zvládá a ujišťovala mě, že to dokážu taky, takže tenhle talent rozvíjím na starý kolena."

Ladné a pomalé pohyby představují pro topmodelku a matku dvou dětí i příjemný relax, díky němuž může na chvíli vypnout a zapomenou na všechny starosti. "Když přijdu na trénink a po ránu slyším klasickou hudbnu, je to nesmírně uvolňující. I v tom smyslu, že člověk na chvíli odejde od dětí a může se chvíli věnovat sám sobě," líčí Maxová. Své taneční kreace předvede večer na Plesu v Opeře, který je jako každoročně považován za plesovou událost roku.

Král, který mluví česky

Patronkou letošní taneční zábavy ve Státní opeře je kambodžská princezna Norodom Arunrasmy. Den předem osobně představila dvě kambodžské tanečnice, které předvedou tradiční tanec "apsara". "Tanec je naším státním bohatstvím. Každý pohyb je vyjádřením příběhu a má nějakou symboliku. Je tam láska, smutek, plá i štěstí," objasnila princezna novinářům a zdůraznila, že tanec je národním bohatstvím, které v zemi začala rozvíjet babička kambodžského krále Norodoma Sihanomiho.

Zajímavosti vstupenky byly k dostání v ceně od dvou a půl do osmi tisíc na osobu

prodána byla i místa ve dvou exkluzivních lóžích se zvláštním servisem za 150 tisíc korun

stůl pro šest lidí v blízkosti parketu stál 20 tisíc korun

lóže s kapacitou čtyř až šesti lidí 40 tisíc korun

kapacita se pro velký zájem navýšila o zhruba 200 míst

Král má ostatně k Česku velmi silné pouto. Je absolventem Pražské konzervatoře a plyně mluví česky. "Dokonce lépe než někteří rodilí mluvčí," řekla umělecká ředitelka plesu Renata Sabongui. "Ples jsme spojili s kambodžskou královskou rodinou zejména proto, že tamní král je tanečník," doplnila.

Ples v Opeře nabídne noblesu prvorepublikové tradice, s níž bude korespondovat i připravované menu pro zhruba 800 hostů. "Jídlo se bude podávat jako v restauraci, tudíž na place bude asi sto čísníků, kteří by měli zvládnout uspokojit objednávky návštěvníčků. Menu připravilo 50 kuchařů," uvedl šéfkuchař Jaroslav Sapík. "Vrátíme se tedy do třicátých let, budeme podávat čerstvé ráčky, telecí ragů, zajíce na smetaně či kaštanové pyré. Vše je připravováno odlehčeně," dodal s tím, že nebudou chybět ani tradiční řezničké speciality.

Je připravena také bohatá tombola téměř za milion korun. Mezi cenami je například luxusní zájezd do Kambodži, zlatý šperk, model od návrhářky Beaty Rajské nebo osmatřicetiletá whisky. Výtěžek si rovným dílem rozdělí Nadace Terezy Maxové a Červený kříž, který prostředky využije pro dobročinné projekty v Kambodži.

Tradice Plesu v Opeře byla předloni obnovena po čtrnáctileté přestávce. První podobná akce se v historické budově Státní opery v Praze uskutečnila v roce 1948. Další se konaly v první polovině 90. let. Účastnili se jich podnikatelé, diplomaté a příslušníci šlechtických rodů. Mimo jiné se tam objevili podnikatel Tomáš Baťa, herci Alain Delon nebo Peter Ustinov či Ivana Trampová, připomíná ČTK.

Co na sebe Pro pražský Ples v Opeře je předepsaným oděvem cravatte blanche, tedy frak. Respektive cravatte noir, smokink. Nouzovou variantou je černý oblek. Dáma si k pánovu smokinku může vzít malou večerní, tedy krátkou sukni šatů zvaných koktejlky. K fraku je pak dáma ve velké večerní toaletě, s dekoltem. Nejvhodnější jsou však samozřejmě dlouhé šaty, lépe s ramínky než bez nich. K šatům s nahými pažemi má dáma dlouhé těsné rukavičky. Šperky v každém případě jenom střídmé. Pravá dáma totiž nejde na ples, aby dávala všem ostatním najevo "že na to má". Pro líčení platí, že méně je více.

