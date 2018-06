Topmodelka Tereza Maxová chystá křtiny

11:41 , aktualizováno 11:41

Světová topmodelka Tereza Maxová bude 23. prosince křtít synka Tobiáška Joshuu. Chlapce pokřtí v kostelíku v dánském Rungstedu, rodišti Tobiášova otce, tenisty Frederika Fetterleina, týž kněz, který Terezu a Frederika letos 18. března oddával. Maminka Terezy Alena Maxová a bratr Tomáš odlétají do Dánska 22. prosince. "Sejde se nás asi šestnáct a pochopitelně tam všichni oslavíme Vánoce," prozradila paní Alena."Vymyslela to dánská babička, protože nechtěla být bez Tobiáška. A ani my nechceme přijít o rozzářené oči malinkého."