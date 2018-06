Topmodelka Stephanie Seymourová ukázala prsa

V 90. letech chodila s Axelem Rosem (oficiálně stále ještě lídrem Guns 'n' Roses) a vedle Lindy Evangelisty, Claudie Schifferové či Cindy Crawfordové byla jednou z těch, kvůli kterým se z modelek staly supermodelky, celebrity na plný úvazek.

Pak se po ní, jak už to tak bývá, slehla zem. Paparrazi na ní však nezapomněli. Před pár dny ji vyfotili, kterak se koupe v bazénu, obklopena dětskými nafukovacími hračkami a ukazuje se v plné kráse. V kombinaci s čímsi zeleným v popředí (je to želva?) je to opravdu záživný snímek.