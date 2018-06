Topmodelka Peštová je prý těhotná

Zprávu o tom, že Daniela Peštová bude podruhé matkou, uveřejnil americký deník New York Post v příloze "Strana šest", která se zabývá životem celebrit. "Zástupce agentury Next, která modelku zastupuje, však nemohl novinářům poskytnout žádné podrobnosti." O otci dítěte nezbylo autorovi článku, než spekulovat.



Po rozvodu s bývalým manželem Tomassem Butim se v Danieliném živote vystřídalo několik elegantních chlapíků zvučných jmen. Nejpravděpodobnějším otcem je však její současný partner - "česká rocková hvězda". V národnosti zpěváka se autor sice zcela netrefil, ale jinak spekulace sedí...



Daniela Peštová se s Tomassem Butim, bývalým manažerem celosvětové sítě restaurací Fashion Café, rozešla v roce 1998. V posledních letech se netajila s tím, že touží po druhém dítěti. "Mít další dítě je pro mne velmi důležité. Jsem přesvědčená, že mateřství je smyslem mého života," řekla počátkem roku 2000 americkému denníku New York Post. Protože zrovna v té době modelka neprožívala žádný vážný vztah, prohlásila, že "nepodaří-li se jí do dvou let otěhotnět s partnerem, bude uvažovat o umělém oplodnění".



Pár měsíců po její upřímné zpovědi - se v květnu 2000 Daniela setkává v Praze se slovenským zpěvákem Palo Haberou. Společně s kolegyní Adrianou Sklenaříkovou a Bořkem Slezáčkem totiž uvádějí modelingovou soutěž Ria Modelka roku 2000. A ačkoliv na pódiu je Danieliným partnerem Bořek, v zákulisí to začíná jiskřit mezi modelkou a kapelníkem Teamu. A prootže Haberovo manželství je v té době v troskách, nebrání nic novému vztahu...

Dlouhé měsíce se daří vztah tajit jak před novináři, tak i před známými. Paľo Habera na otázky týkající se Daniely Peštové odpovídá českým i slovenským novinářům stejně: "No comment."



Na Slavíkovi v říjnu 2001 už své city neskrývají a na recepci se drží kolem pasu. A modelka reportérovi Nového Času potvrdí, že touží po druhém dítěti. Na otázku, zda už v tomto směru něco podnikla, se jen spontánně rozesměje. V dalších odpovědích nevylučují, že by se v blízké budoucnovsti Daniela přestěhovala na Slovensko. O svatbě však rezolutně prohlásí: "Ne, zatím o tom neuvažujeme."



O dva měsíce později píše New York Post o tom, že Daniela Peštová čeká miminko...

"Zprávu o jejím těhotenství nebudu zatím komentovat," řekl dobře naladěný pro redaktora Nového času.