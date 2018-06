Topmodelka Peštová chce dítě s Haberou

Naposledy se spolu objevili před více než týdnem na hudebním festivale Okay leto 2001 v Popradě, kde si Palo zaspíval společně s Teamem. "Daniela sa zůstávala většinu času v jednom ze stanů určených pro hosy festivalu, jen málokdo její přítomnost vůbec zaregistroval," potvrdil jeden z pořadatelů.



Na téma Peštová, se však Habera odmítá bavit. Nejen s médii, ale nemluví o ní ani se svými kolegy. "O tom mluvit nebudeme," prohlašuje rezolutně. Nového muže po boku topmodelky si všimli také američtí novináři.



V deníku New York Post se objevila informace, podla níž je jejím novým přítelem "rocková hvězda pocházející z Danieliny vlasti - z Československa". Společně se prý objevili na červnovém koncertě skupiny U2 v Madison Square Garden v New Yorku.



Peštová se před třemi lety rozešla s manželem Tommasem Butim a podle amerických novinářů se naposledy scházela s bohatým mužem ze Saudské Arábie a modelingovým fotografem Russellem Jamesem.



Teplická rodačka s ročním příjmem dva milióny dolarů, domem v New Yorku a na Miami, se kromě pětiletého syna Yannicka Fausta z prvního manželství stará ještě o dva teriéry, Tina a Sodu.



O jejím přání mít další dítě svědčí i prohlášení o tom, že pokud se jí do dvou let nepodaří otěhotnět s partnerem, začne uvažovat o umělém oplodnení. "Skončím s modelingem, odstěhuji se do České republiky a porodím dítě," dodala Daniela.

Tereza Maxová předsedala porotě, Daniela Peštová moderovala. Moderátorská dvojice Slezáček-Peštová. Daniela Peštová se už z večerních zlatých šatů stihla převléknout do černého modelu. Krásky měly smůlu. I půvabná hosteska, která chtěla od Pavola Habery pusu, se dočkala pouze zpěvákova zdvořilostního úsměvu. Daniela Peštová.