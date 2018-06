Modelka Mossová se vdala za rockera Hinceho, provázelo ji 14 družiček

21:44 , aktualizováno 21:44

Britská topmodelka Kate Mossová se v pátek odpoledne vdala za kytaristu rockové skupiny The Kills Jamieho Hinceho. Místo obřadu tajili do poslední chvíle. Své ano si řekli v v kostele svatého Petra v obci Southrop v hrabství Gloucestershire, kde modelce patří panství. Slavit budou až do neděle.