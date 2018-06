Topmodelka Linda Vojtová: S češtinou nechci mít problém, ale mám

Ve srovnání s jinými Češkami žijícími léta v zahraničí nehledá Linda Vojtová tak často česká slova ani nemluví s americkým přízvukem. Sama ovšem přiznává, že by chtěla mluvit lépe. "Nechci mít problém s češtinou, ale mám. Někdy mi vypadnou slova a nemohu si vzpomenout. Ale mám problémy tak první tři dny," říká.

New York považuje za svůj domov a o návratu do Česka po dvanácti letech neuvažuje. Zatím má v modelingu hodně práce a i když jí bude už 29 let, slaví úspěchy. Sama však už přemýšlí nad tím, co bude potom. "Poslední dva roky dělám šperky. Mám ruského mistra, který je na mě hrozně zlý, a mám zlatnický stůl a vyrábím si všechno možné. Teď už dělám i uzávěry na náramky. Zatím je to hobby, ale třeba jednou to bude práce," svěřila.

Modeling už ostatně není tím, co býval. Když byla Linda Vojtová v roce 2000 vítězkou prestižní soutěže Elite Model Look, chovali se agenti k modelkám jinak. "Tenkrát když agent v modelku věřil, tak pracoval měsíce na tom, aby tu holku prosadil. Ale dnes je těch holek strašně a fotky se posílají internetem, tak může být holka někde na Sibiři a druhý den v New Yorku dělat obrovskou kampaň," říká Vojtová.

"Nejsou už tolik osobnosti. Klienti se také už chovají k modelkám jinak. Dnes mohou mít jednu holku, zítra druhou. Chybí tam ta exkluzivita," dodává.

Vojtová vyhrála Elite Model Look, když jí bylo pouhých patnáct let. Její kariéra nabrala rychlé obrátky a dodnes je vyhledávanou modelkou a na nedostatek práce si rozhodně nemůže stěžovat. Spokojená je i v soukromí a nevylučuje, že by se už brzy mohla stát i maminkou.