Topmodelka Linda Vojtová je zasnoubená, v Praze se vdávat nebude

Linda Vojtová žije v New Yorku už 12 let a návrat do vlasti neplánuje. „Do Česka natrvalo ne, protože snoubenec je Američan, takže to nepůjde, ale chtěla bych tady mít zázemí a vracet se co nejčastěji,“ prozradila Vojtová.

Ani svatba se v Praze konat nebude. „Zatím nemáme plán. Myslím, že uděláme rychlou akci a odletíme někam na ostrov, kde se vezme a potom uděláme nějakou party pro rodinu v Čechách a v New Yorku, protože spojit ty rodiny je strašně těžké a myslím, že by to lidem bylo líto, kdybychom si vybrali Prahu před New Yorkem, tak nejlepší bude třetí destinace,“ říká Vojtová.

Snoubence jí schvaluje i její dědeček Vadim Petrov, jehož koncert připravuje Vojtová spolu se svou matkou na 18. listopadu pod názvem Balady Vadima Petrova. „Mně se líbí. Je to takový prima chlap, který ji má rád, umí jí pomoci a umí ji podpořit. Je to výborné. Víte, najít si správného partnera je jedna z nejtěžších věcí, jaká může být a vydržet s ním celý život je až nepředstavitelné,“ říká skladatel.

Vadim Petrov s vnučkou Lindou Vojtovou

„Život vždy přináší komplikace, ale úspěšný člověk umí ty komplikace překonat a vše dovést do zdárného konce a v tom je tajemství úspěšného života,“ dodává autor hudby pro filmy a pohádky jako je Krteček nebo Krkonošské pohádky.