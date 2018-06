Topmodelka Kurková je těhotná, otcem dítěte je bývalý mariňák

Podle deníku New York Post je pětadvacetiletá modelka už v šestém měsíci těhotenství. Deník vypátral i informace o otci jejího dítěte, kterým je údajně bývalý mariňák Archie Drury, který se v současnosti náruživě věnuje scientologii. Drury působil nějaký čas i v Iráku a po návratu z vojenské služby natočil dokument nazvaný Hlasy Iráku.

Pětadvacetiletá Karolína Kurková a její snoubenec, filmový producent Archie Drury, oznámili, že čekají jejich prvního potomka," uvádí se v oficiálním prohlášení. "Pár je spolu něco málo přes rok," dodal tiskový zástupce.

Kurková, kterou loni televizní stanice E! vyhlásila za nejvíc sexy ženu světa, bývá každoročně hvězdou přehlídek luxusního spodního prádla Victoria´s Secret. Letos se však s největší pravděpodobností bude muset své účasti vzdát a věnovat se mateřským povinnostem. Otázkou ovšem zůstává, kdo se na mole objeví, protože těhotné jsou i další tváře vyhlášené módní značky - německá topmodelka Heidi Klumová a brazilská modelka Adriana Lima.

Kurková navíc stihla ještě před oznámením těhotenství rozjet hereckou kariéru. Před dvěma roky si vyzkoušela práci před kamerou na snímku My Sexiest Year a znovu se na plátně objeví zanedlouho v akčním filmu G. I. Joe: The Rise of Cobra v hlavní roli s americkým hercem Channingem Tatumem. Film by měl do severoamerických i českých kin přijít v srpnu.