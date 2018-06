Topmodelka Kuchařová se setkala s princem, teď míří na formuli 1

Topmodelka a Miss World byla na charitativní gala večer nejen pozvána coby čestný host, dostalo se jí také osobního poděkování za její podporu mezinárodní nadaci Variety club a účast na charitativních projektech, kde na humanitární pomoc po celém světě vydělala desítky milionů dolarů.

"Byla to pocta, které si nesmírně vážím. Zkušenosti, které jsem díky celosvětové humanitární pomoci pro Variety Club získala, využívám dodnes a budu z nich pravděpodobně čerpat celý život. Zároveň pocta, které se mi od prince Michaela z Kentu dostalo, mě utvrdila v mých vlastních současných charitativních aktivitách," svěřuje se Kuchařová. Při příležitosti pobytu české krásky v Londýně s ní udělal velký rozhovor anglický The Times.

V prostorách Guildhall London jí dělala doprovod její sestra Livie. Taťána ji doprovodí domů do Česka, kde ještě tento týden pokřtí nový katalog šperků klenotnické firmy, jíž je tváří, a pak vyrazí za dalšími povinnostmi. Momentálně tráví příjemné chvilky na závodech formule 1, kam byla pozvána jako VIP host. Kuchařová prozradila, že hodlá fandit stáji Ferrari. "Poté mě čeká focení v Maroku, odcestuji do Rakouska a také do Dubaje. Práce mám pořád dostatek a cestování je tak stále na mém denním pořádku. Obojí mě ale neustále velmi baví," uzavírá česká kráska.