Topmodelka Kate Mossová je těhotná

"Je to pravda, Kate je skutečně těhotná. Je z té noviny nadšená. Překonala rizikové období prvních dvanácti týdnů a teď to chce oznámit všem," uvedl zdroj z modelčina blízkého okolí.

Kate, která má šestiletou dceru Lilu Grace s novinářem Jeffersonem Hackem, chodí s Jamiem Hincem od března roku 2008.



Kate Mossová s dcerou Lilou Grace

"Jamie je opravdu nadšený z toho, že bude otcem. Do Lily Grace se úplně zbláznil a z Kate je celý mimo," prozradil Jamieho známý. "Kate a Jamie jsou si teď bližší než kdy dřív. Kate už nechodí do společnosti tolik jako dřív, a když vyrazí, Jamie je s ní, aby ji ochraňoval," dodává zdroj.

Zamilovaný pár ještě před nedávnem plánoval výlet do Jižní Ameriky, kam chtěli vzít i Lilu. S nápadem přišla Kate, která miluje pořad Wild At Heart. Seriál, ve kterém se britský veterinář přesunul do Afriky, kde se stará o divokou zvěř, modelku zaujal natolik, že zatoužila poznat safari na vlastní kůži. Nyní však tyto plány padly a pár se rozhodl strávit co nejvíce času s Lilou.

"Dohodli se, že si užijí klid, žádné společenské akce a všichni tři budou co nejvíc času pohromadě, aby si vychutnali rodinný život," uzavírá zdroj.