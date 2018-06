Topmodelka Houdová vedle Saudka studem rudla

Helena Houdová, která přiletěla z New Yorku speciálně jen kvůli této akci, se v Praze zdržela pouze dva dny.

Fotografie známých ženských osobností se dražily již podruhé a večera se zúčastnily mimo obou zakladatelek projektu Medela - Lejly Abbasové a Heleny Houdové, také Chantal Poullain a Irena Obermannová. Dorazil i autor fotografií Jan Saudek s přítelkyní Pavlou Hodkovou.



V klubu Lávka se dražily originální fotografie hereček Marthy Issové a Evy Holubové, spisovatelky Ireny Obermannové, plavkyně Yvety Hlaváčové a zpěvaček Zuzany Smotanové a Tonyay Graves, jejíž fotografii si sám autor Jan Saudek za čtyřicet tisíc korun koupil. Je si jistý, že ji obratem prodá za dvojnásobek.

Houdová rudla

Jan Saudek dostal svým galantním chováním do rozpaků modelku Helenu Houdovou. Na líbání ruky nejspíš není v New Yorku zvyklá, a tak celá zčervenala. Ani Chantal neunikla svodům mistra. Za své nadšené a vytrvalé povzbuzování během aukce ji Saudek vzal do náručí a zahrnul polibky.



Výtěžek z prodeje fotografií a kalendářů činil necelých dvě stě tisíc korun a je určen pro nemocné a chudé děti. Další aukce se bude konat koncem ledna a na ní budou draženy fotografie s Ivanou Chýlkovou, Olgou Sommerovou a Helenou Houdovou. Celkově se podařilo shromáždit na podporu dětí více než milion korun.