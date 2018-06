Topmodelka Hana Soukupová je dvojnásobnou maminkou, má dceru Ellu

Úspěšná modelka, která je v Česku asi nejvíc známá díky vodním šatům z reklamy na minerálku, má s manželem, americkým obchodníkem Drewem Aaronem už dvouletého syna Finna.

V nedávném rozhovoru pro MF DNES Hana Soukupová prozradila, že právě díky synovi se jí opět zlepšila čeština.

„Když někdy vidím, jak si Finn zpívá českou lidovku, co ho naučila babička, jsem na něj děsně pyšná a dojatá. Jsem mu vděčná za to, že jsem si díky němu zlepšila češtinu. Když jste v prostředí, kde se ve svém jazyce nemáte s kým bavit, zhorší se vám schopnost si rychle vzpomenout na slova. To vám potvrdí každý, kdo někdy žil delší dobu v zahraničí. A to, že jsem k Finnovi od začátku mluvila česky, mě přinutilo si slovíčka vybavovat a udržet si český způsob vyjadřování,“ uvedla slavná rodačka z Karlových Varů (více o modelce i jejím přátelství s Donaldem Trumpem čtěte zde).