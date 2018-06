Topmodelka Claudia Schifferová točí v Praze reklamu

Z Londýna přiletěla sedmatřicetiletá Schifferová v úterý krátce po deváté večer. Zamířila rovnou do hotelu Four Seasons v centru Prahy, kde je ubytovaná. Ve vyhlášeném pětihvězdičkovém hotelu například loni bydlela i Madonna.

Druhý den krátce před devátou ranní vyrazila s velkými černými brýlemi na očích a v doprovodu své asistentky do barrandovských ateliérů, kde pro ni byl připravený speciální karavan. Modelka s mírami 95-62-92 u nás totiž točí reklamu na vlasovou kosmetiku.

Po našem hlavním městě se sice pohybuje bez ochranky, ale zájem veřejnosti je jí viditelně nepříjemný. Objektivům fotoaparátů se vyhýbá, natož aby pózovala nebo se usmívala. Před jedním z barrandovských studií, kde se reklama natáčí, se podepsala jen jednomu lovci autogramů a rychle zmizela v karavanu.

Tým kolem štábu posléze řešil, jakým způsobem bude top modelka přecházet z karavanu do studia nikým nepozorována. Řeč byla o postavení stanu, který by vyplnil prostor mezi karavanem a vchodem do studia.

Zdá se, že maminka dvou dětí, která si již delší dobu užívá soukromí a rodinného života, zájmu veřejnosti odvykla. Pár let už také odmítá módní přehlídky a omezila i veřejná vystoupení. Loni neodmítla jen nabídku módního návrháře Karla Lagerfelda a po dvaceti letech se vrátila, aby znovu spolupracovala se značkou Chanel a nafotila její jarní kolekci.



Není se co divit, na tučném kontě má údajně stovky milionů korun, které vydělala díky své úspěšné kariéře, a tak si je užívá. Otázkou zůstává, proč kývla na spolupráci se známou vlasovou firmou. Že by byla nabídka tak zajímavá?