Vnadná modelka Gigi Hadidová neuhlídala výstřih a je hvězdou internetu

Sexy blondýnka v Miláně předváděla pro návrhářku Donatellu Versace a v černých šatech kráčela po mole. A vůbec si nevšimla, že jí šaty sklouzly o podstatný kus níž. A tak fotografové mohli nerušeně zachytit odhalené ňadro nového andílka Victoria’s Secret.

Gigi později faux pas okomentovala na svém twitterovém profilu. „K přehlídkovým molům už takové věci patří. Naneštěstí.“

Gigi Hadidová, která je v současné době jednou z nejžádanějších modelek na světě, od listopadu minulého roku randí s britským zpěvákem Zaynem Malikem (23), bývalým členem skupiny One Direction, který ji také obsadil do svého nového klipu.

„Bylo to skvělé. Bylo to trochu zvláštní. Užili jsme si to. Byla to zábava,“ prozradil Malik o natáčení, kde s Gigi předvedli vášnivou scénu.