Jasně žluté úbory, které se během dne otáčejí, napovídají, že topinambur patří do rodiny slunečnic. I když je k vidění spíš jako plevel nebo nenáročný lem plotů, není to rostlina k zahození: jeho podzemní hlízy obsahují kromě bílkovin, tuků a vlákniny i polysacharid inulin, takže jsou vhodné pro diabetiky. Sklízejí se od začátku podzimu až do jara a mohou zůstat uskladněny přímo v zemi, protože jim neuškodí ani poměrně silný mráz. U nás se však spíš než jako zelenina používají jako krmivo, které připravují myslivci pro zvěř. Podzimní topinamburový salát, jak jej doporučuje autorka Dagmar Lánská v knize Zelenina v kuchyni, připravíte ze dvou šálků oloupaných topinamburových hlíz nakrájených na plátky, šálku nakrájených jablek, po půl šálku plátků hrušek a tenkých koleček cibule, šálku sekaných vlašských nebo lískových ořechů a dvou lžic spařených rozinek. Všechny součásti se osolí a promíchají spolu se lžící medu, pěti lžícemi bílého jogurtu a nechají proležet v ledničce. Těsně před podáváním salát posypejte čerstvou bazalkou, meduňkou nebo yzopem.