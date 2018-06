Nemůžu říct, co chci, stěžuje si Partyšová na vedení Top Staru

Jak jste se zajela v roli moderátorky Top Star magazínu?

Po osmi letech natáčení v terénu na akcích všeho druhu je studio změna. Trochu sterilnější, ale já změnu potřebovala. Takže až na to, že si nemůžu psát texty do pusy, se cítím fajn.

Co to v praxi znamená?

Nemám prostor být sama sebou. To je zásadní nedostatek, který ale nemohu ovlivnit. Kdybych ale mohla, moje moderace by měla větší nadhled, nadsázku a trochu černého humoru.

Jaké máte vůbec ohlasy z okolí?

Lidé, kteří byli zvyklí na Mahulenu Bočanovou jako moderátorku, mě jako večírkovou reportérku a Agátu a její deníček, si těžko zvykají. Pět let je přeci jenom dlouhá doba. Jak ale říká Mahu: "Zvykli si na mě, zvyknou si i na tebe." Dostávám spoustu pozitivních i méně pozitivních reakcí na moje působení v roli moderátorky. Nikdy se nezavděčíte všem, ale to je přece přirozené.

Jak moc se splnily vaše představy o tom, jak má nový Top Star s vaší tváří vypadat?

Především se vůbec nejedná o nový Top Star. Vše jede jako dřív, jen s tím rozdílem, že já moderuji.

A bude se pořad nějak vyvíjet?

To netuším. To je spíše otázka na producenta pořadu Petra Lesáka a dramaturgyni Šárku Šedivou.

Jak se jako moderátorka zdokonalujete? Chodíte na nějaké kurzy?

Občas zajdu k paní Postlerové , která vyučuje fonetiku. Absolvovala jsem několik kurzů a pak jen praxe a spousta odmoderovaných společenských a firemních akcí, tiskových konferencí ...

Zkušenosti se budou hodit i kvůli sobotní České Miss. Už s Jarem Slávikem pilně zkoušíte?

S Jarem, dramaturgem i režisérem České Miss se scházíme už asi měsíc. Zkoušky nám začnou pár dní před přenosem.

Finálový večer České Miss 2012 budou moderovat Jaro Slávik a Gabriela Partyšová.

A jak jste si s Jarem sedli?

Jaro je skvělej, charizmatickej chlap, který je mimo svoje přitažlivé fyzično velmi pozorný, vtipný, chytrý, trochu rebel a moc pěkně mluví o své ženě a dětech. Jsem ráda, že se naše profesní cesty potkaly.

Když jsme u té profese, byl showbyznys to hlavní odvětví, ve kterém jste si přála prorazit?

Do televize jsem nastoupila před třinácti lety jako devatenáctileté mládě, které mělo zkušenosti z rádia a z pěveckých vystoupení, takže pro mě byl tehdy showbyznys to zásadní. Tím, že mi pak dala Lenka Hornová šanci v pořadu Prásk zpovídat celebrity a vlastně být mezi nimi, tím mi změnila život na dalších mnoho let. Láká mě vyzkoušet si všemožné televizní odvětví, nejvíce ale dostávám šanci v moderování a občas menší epizodní role v seriálech. Ta poslední byla v seriálu Vyprávěj.

Krásné manželství s Pepou

Rád bych zabrousil i do vašeho soukromí. Devět let žijete s podnikatelem Josefem Koktou, s nímž vychováváte čtyřletého Kristianka. Co pro vás představuje soužití s Josefem?

Posledních devět hezkých let.

Gábina Partyšová a její manžel Josef Kokta

Na co vás před lety vůbec dostal?

Na pokec u piva a Jamesona.

Když vás spolu vidím, působíte zcela klidně. Hádáte se někdy?

Minimálně. Když vznikne dusno, hned si to vyříkáme a je klid. Nedržíme nic v sobě. To je asi základ pohodového vztahu.

O druhém dítěti uvažujete?

Druhé dítě bychom určitě chtěli. Jak ale říká můj terapeut Jarmilka, dítě, neboli duše, si najde nás. Ne my ji... Tak vyčkávám.