Top Secret! Faltýnová na přehlídce spodního prádla naostro

Sexy šaty od návrhářky Alice Abraham, které na sebe modelka ten večer oblékla, by totiž odhalily i ty nejminiaturnější spodní kalhotky. Nouzi o luxusní spodní prádlo ovšem modelka pochopitelně nemá, její slavný přítel je za něj ochoten utratit cokoli. "Mně je to jedno, hlavně to musí být hezký," reagoval Ručinský.

Jeden z těch luxusnějších kousků, které své partnerce nedávno pořídil, nenese značky představovaného prádla, kterými byly například Nina Ricci, Lise Charmel, Lejaby nebo Milessia, ale Agent provocateur. Kolik ale stál, Faltýnová neví. "Byl to dárek od Martina, to se musíte zeptat jeho. Stejně se počítá něco jiného než prádlo," prohodila potutelně.

"Už si to nepamatuju, ona jich má víc," nevnesl Ručinský jasno do tématu ani tentokrát. Jedno mu je asi i to, jestli si Faltýnovou někdy vezme. "Svatba? No comment," řekl stručně.

Kobzanová denně krajky nenosí

Modelka Diana Kobzanová, která byla vedle Kateřiny Průšové či letošní miss Kateřiny Sokolové ozdobou módního mola, za spodní prádlo naopak příliš financí nevydá. "Já mám doma tanga s podprsenkou dohromady asi za pět a půl tisíce. Ale takových soupraviček mám jen pár. Stačí totiž několik hezkých kousků a zbytek může být normální bavlněné prádlo. V krajce se nedá chodit každý den," míní Kobzanová.