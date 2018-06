Top modelka Němcová tancovala bez bot, fešák Delon líbal Havlovou

K tanci se nenechal nikdo dlouho přemlouvat nejen proto, že se krásným tanečnicím nedalo odolat, ale ještě víc proto, že nejlepší tanečník mohl získat briliantový šperk od ALO diamonds. Losování vstupenky, které mělo najít majitele cenného šperku původně, nebylo úspěšné, a tak Němcovou napadlo vyhlásit taneční soutěž.

Středoškolačka Eliška bodovala Česko má novou českou miss

"Kdo bude tančit nejlíp, získá briliantový prsten," vyhlásila Maláčová, sundala si boty stejně jako Němcová a jala se povzbuzovat hosty after party. Jako zdatný tanečník se ukázal být syn Jiřího Bartošky, který se ovšem během divokého tance, do kterého dal opravdu všechno, praštil do nosu a ze soutěže odstoupil. Za vítězku byla nakonec vyhlášena neznámá dívka.

Petra Němcová se nakonec do postele dostala kolem třetí hodiny ráno a do peřin ulehla i s culíkem, který měla vyčesaný na slavnostní večer. Ráno v něm pokračovala v natáčení videoklipu o Praze, který točila společně s bývalou vítězkou soutěže Miss World Taťánou Kuchařovou (iDNES.cz byl při tom a přinese z natáčení exkluzivní záběry).

Alain Delon z večírku zmizel podstatně dřív. Zřejmě mu na něm chyběla bývalá první dáma Dagmar Havlová, kterou celý večer vzýval do nebes. "Je to jedna z nejkrásnějších Češek, která kromě mladistvého zjevu disponuje i vybraným chováním," řekl například na její adresu. Během reklamních spotů přímého přenosu ji šel několikrát pozdravit a obejmout. Jednou k ní přiskočil nečekaně zezadu a políbil ji na krk tak, až leknutím nadskočila.

Večeři, kterou absolvoval pár hodin po příletu do Prahy, ovšem dvaasedmdesátiletý herec strávil vedle Michaely Maláčové a jejího manžela s dnes již bývalou českou miss Lucií Hadašovou. Její nové silikonové trojky ho jistě také nenechávaly chladným. - více zde

Večírek soutěže krásy ozdobila také Andrea Verešová nebo přítelkyně Jaromíra Jágra Inna Puhajková, která byla jen lehce nalíčená a chovala se velmi nenápadně. "Je tady inkognito," řekl se smíchem její dvorní stylista Kája Pavlíček.