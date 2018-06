Top manažer už se nemusí nikam drát

Krátce poté, co v roce 1991 mladoboleslavskou Škodu koupil koncern Volkswagen, přišel do sekretariátu Pavla Nováčka, tehdy novopečeného člena představenstva nové akciové společnosti Škoda Auto, špičkový německý manažer. Světem protřelý expert přes personalistiku tu měl pomáhat zavádět nové pořádky.Tři týdny poté daly obě Nováčkovy sekretářky výpověď. Už měly plné zuby věčných hádek, křičení a práskání dveřmi. "Byl to velmi kompetentní muž, jenže já si s ním zpočátku vůbec nerozuměl. Koncern ho sem poslal, aby tu zavedl nové formy práce. Jenže to, co navrhoval, se mně vůbec nezamlouvalo. Bylo to hodně vypjaté, nakonec už jsme se dohadovali jen přes sekretářky," vzpomíná Pavel Nováček. "Oznámil mi třeba, že od teď někomu zvyšuje plat. A já na to, že to je úplná pitomost, že se nic zvyšovat nebude, protože v celém státě platí mzdová regulace. On zakřičel, že bude, a bouchl dveřmi. A já, že to tedy nebude, a taky jsem bouchl dveřmi. Pak mi přes sekretářky vzkázal, že v každém případě musí být po jeho, a já mu nechal vzkázat, že ani omylem, že nezná českou realitu a že jinak tady taky nemusím být. A vzápětí mi jedna ze sekretářek přišla říct, že tu tedy být nemusím." Na to, že by to doopravdy zabalil, ovšem Pavel Nováček nemyslel ani omylem. Moc dobře věděl, že tři roky, na které byl zvolen do představenstva Škodovky jako člověk zodpovědný za personální otázky, jsou neopakovatelnou životní šancí. V e funkci vydržel dodnes. A je nejmladším, současně však služebně nejstarším členem představenstva nejúspěšnější české firmy.* To jste tenkrát skutečně mohl odmítat návrhy top manažera, kterého vám poslalo vedení firmy? Nebál jste se o židli?On byl sice expert, ale já zase člen představenstva. Nechtěl jsem, aby mi zasahoval do řídících kompetencí. Musel bych udělat moc hrubou chybu, aby mě odvolali. Ten člověk se před tím pohyboval mezi Audi, VW a Seatem a netušil, kam nás vývoj za posledních padesát let zavedl. Zpočátku absolutně nechápal zdejší atmosféru, že tu lidi myslí a jednají jinak, než byl zvyklý. Ovšem na druhou stranu jsem já neměl tušení, co je to moderní personalistika. Prostě jsme si nemohli rozumět.Asi po měsíci jsme šli do hospody a já mu vyprávěl, jak to u nás před revolucí chodilo. O vedoucí úloze strany, o devizových příslibech a tak. Myslím, že tehdy dost pochopil. Po čtvrtém pivu jsme si začali tykat. A pak mi vyprávěl o personalistice. Chvíli jsem ho poslouchal a uvědomil si, že jsem totální diletant. Prohodil jsem něco v tom smyslu, že to zabalím. A on mi řekl: Budu tady asi tři roky a za ty první dva tě to naučím. Pak jsme začali tvrdě makat, velmi na to tlačil. Ten třetí rok už pomáhal spíše morálně. Rád na něj vzpomínám.* Jaké největší změny v přístupu k práci Němci přinesli?Od začátku maximálně tlačili na kvalitu našich aut. Celý koncern na to má jednotná měřítka, známkuje se jako ve škole, od jedničky do pětky. Favorit tenkrát dostal čtyři minus. Tlak Němců byl tak enormní, že jsme po dvou letech byli na dvojce. Dneska je to kolem 1,3. Desetinky k nejlepší známce už jdou pomaleji. Bylo tady kolem 140 expertů z koncernu, kteří to pomáhali zavádět, přebírali jsme jejich zkušenosti, zajišťovali nový personál nebo přeškolovali starý.To se říká, ale nějaké disciplíně ano. A pokud se někdo nepřizpůsobil, byl pod takovým tlakem, že raději sám odešel.* Takže ta změna bolela?Produktivita práce a kvalita šly výrazně nahoru, a to vždycky bolí. Neexistuje žádné zvýšení produktivity, které by vycházelo jen z technologických řešení. Pokud technologie vyrábí rychleji, musí být rychlejší i personál.* Jak motivovat zaměstnance, aby se necítili pouhou námezdní silou?Dávám přednost chválení, veřejnému uznání, že práce, kterou někdo dělá, je důležitá a on ji odvádí na úrovni, takže i díky němu má naše značka úspěch. Mohl bych i zahrozit: Když nepůjdete na prodlouženou směnu, tak vás vyhodím. To je taky motivace. Ale na jak dlouho?* Máte v rukách alespoň teoreticky osudy všech zaměstnanců. Jaké to je, moci rozhodovat o jejich bytí či nebytí?Pokud se někdo proviní proti pracovnímu řádu, následuje trest a někdy to znamená, že musí odejít. A když pak dojde na lámání chleba a s dotyčným mluvíte z očí to očí, musíte být zásadový. Ten člověk říká, že tu řadu let bez problémů pracoval, že jinou práci nenajde, že má doma děti. A vy musíte najít sílu, nebýt lidumil a říct - je mi líto, váš pracovní poměr ve firmě Škoda definitivně končí. Je to velmi nepříjemné a zpočátku jsem tak zásadový nebyl.* Čím to je, že jste v představenstvu vydržel tak dlouho? Jste tak pracovitý a nekompromisní, máte ostré lokty?První tři roky se akcionáři řídili zásadou, že český personál by měl řídit český personalista. A tím mi dali obrovskou šanci, abych se alespoň částečně naučil skutečnou personalistiku. Po dalších třech letech akcionáři viděli, že to tady funguje. A třetí období bylo ovlivněno i tím, že se představenstvo obměňovalo a já byl článkem, který zajišťoval kontinuitu. Dnes mi běží čtvrté období a záleží na akcionářích, jak se mnou naloží. V ostrých loktech to není. Top manažer se už nemusí nikam drát, prezentuje se prosperující firmou.* Ve Škodě jste začínal od píky. Platí Napoleonovo tvrzení, že si každý pěšák nese v torně maršálskou hůl? A je k tomu třeba štěstí?Asi platí. Ale aby si pěšák tu hůl mohl vytáhnout, tak musí mít štěstí. Ale zase se říká, že každý svého štěstí strůjcem. A nebo že náhoda přeje připraveným. Já měl to štěstí, že jsem měl důsledné rodiče, kteří chtěli, abych měl gymnázium a vysokou školu. Štěstí bylo, že jsem vystudoval práva a přitom se nestal notářem ani soudcem, ale nastoupil jsem do Škodovky. Štěstí bylo i to, že jsem nebyl nijak výrazně zapojen do podpory minulého režimu. A taky, že mě kolegové v práci dotlačili do šéfovské židle, z níž jsem pak usedl do křesla personálního šéfa. A konečně štěstí bylo i to, že jsem se dostal do týmu, který připravoval privatizaci Škodovky a že mě němečtí vyjednávači akceptovali.* Setkáváte se se závistí?V posledních letech už ne. Teď už se nepřetřásá, kdo kolik vydělává, výdělky managementu zná je velmi málo lidí. Dřív mi občas někdo obešel auto s hřebíkem, dneska je klid.* Co vám vaše práce dává? A co bere?Po revoluci jsem se rozvedl. To je ztráta. Ovšem dalo mi to nový sňatek s ženou, která věděla, koho si bere a vytváří mi velmi dobré rodinné zázemí. Nemám čas na koníčky. Ale dává mi to pocit dobře vykonané práce a vědomí, že svými rozhodnutími ovlivňuji firmu, která vzkvétá. Až tu jednou skončím, přál bych si, aby si ty tisíce lidí tady mohly říct - no, nebyl špatnej. To by byl asi ten nejlepší pocit z práce.* Všichni v Mladé Boleslavi vědí, že jste si vzal dceru bývalého starosty. Jak to přišlo?Když jsem nastoupil do funkce personálního náměstka, moje bývalá žena z toho nebyla vůbec nadšená. Chtěla, abych byl víc doma. Jenže já musel být pořád v práci. Nejdřív se připravovala privatizace, po ní se podnik intenzivně měnil. Byl jsem v práci dvanáct i víc hodin denně. Doma z toho vznikala různá napětí. Když pak z mého sekretariátu kvůli hádkám s německým partnerem odešly ony dvě sekretářky, dostal jsem nové. A s jednou z nich jsem se sblížil. Jak jsem řekl - byl jsem víc v práci než doma a ona časem věděla o mých problémech pohříchu víc než moje bývalá rodina. Nakonec jsem se rozvedl a vzali jsme se. Moje nynější žena si mě brala se vším, co s mým povoláním souvisí. Věděla, do čeho jde. A mimochodem - její otec v té době ještě starostou nebyl.* Kolik je jí let?Šestadvacet.* Není to příznačné, že se špičkový manažer ve středních letech rozvede a vezme si mladou ženu?Pokud budeme hovořit jako muži, tak asi je fakt, že do ošklivé starší dámy bych se v té době nezahleděl. A pak - chtěl jsem začít žít jinak. Doma jsem se pohyboval v absolutním stereotypu. A to, myslím, zvláště muže dost zpohodlňuje. Takže když jsem začal mít v práci v problémy, najednou jsem měl potíže s tím, že mám doma své jisté, a nevěděl jsem, co si s ním v konfrontaci s novou prací počít. Z toho vznikaly další velké problémy. Z prvního manželství mám tři dcery, to je moc silné pouto. Ale nešlo to, ten stres byl obrovský. Tak jsem se nakonec rozvedl.* A nové manželství klape?Mám dojem, že má mladá žena vedle mě trochu zestárla, zatímco já, ne že bych omládl, ale jako bych se zastavil. Vychází nám to.* Není život s někým, kdo by biologicky vzato měl mít víc elánu a energie, poněkud vysilující? Stíháte to vedle své náročné práce?Vím, kolik mi je. Znám ony případy, kdy se starší muži snaží přizpůsobit svým o hodně mladším manželkám a skončí s infarktem. Myslím, že kdybych se o něco takového pokoušel, žena by mě sama zastavila s poznámkou, že už mi není třicet.* Za dvacet let budete ovšem poněkud opotřebovaný, možná trochu nerudný děda, zatímco ona bude dál v plné síle a kráse. O tom špičkový manažer, který by měl umět hledět do budoucnosti, nepřemýšlí?Ale přemýšlí. Velmi. Samozřejmě, že jednou vedle své ženy budu ten děda. A co až synovi, jemuž jsou dnes tři roky, půjdu na třídní schůzku? Pak jsem si uvědomil, že to je můj problém jen napůl. S tou druhou půlkou se musela poprat má žena, která se mnou i přes ten věkový rozdíl chtěla žít. A pokud jde o syna, prostě jsem jeho otec a doufám, že mě tak vždycky bude brát. Myslím, že to všichni zvládneme, jsme na to tři.JUDr. Pavel Nováček, narozen v roce 1949, již desátým rokem členem představenstva společnosti Škoda Auto. Po absolvování práv nenašel místo jako notář, jímž chtěl původně být, nakonec nastoupil v roce 1975 do investičního oddělení v AZNP Mladá Boleslav. Odtud přešel do právního odboru automobilky, v němž se po pěti letech stal vedoucím. "Starý vedoucí odešel a moji kolegové mě do toho uvrtali, aby nám tam nedali někoho cizího odkudsi," říká Pavel Nováček. Po listopadu 1989 ho Občanské fórum nominovalo do funkce personálního náměstka. Když byla v roce 1991 podepsána smlouva s koncernem Volkswagen, byl valnou hromadou společnosti jmenován členem představenstva společnosti Škoda Auto pro personální otázky. Je podruhé ženatý, jeho žena je o čtyřiadvacet let mladší, má tříletého syna. Přestal kouřit, nepije, snaží se jíst zdravě, rekreačně sportuje. Tvrdí, že si nejlépe odpočine fyzickou prací. Jezdí fabií, na delší cesty si bere octavii.