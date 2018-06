TOP 5 v showbyznysu: zraněná Paris v Praze či nahá Bohdalová

Paris Hiltonová přijela do Prahy koncem března jako doprovod frontmana punkrockové skupiny Good Charlotte, kytaristy Benjiho Maddena. O pořízení těch nejlepších fotografií neměli zájem jen čeští fotografové, ale i ti ze zahraničí. Není proto divu, že honička s paparazzi nedopadla pro dědičku hotelového impéria nejlépe - upadla totiž na zem, rozbila si bradu a řekla, že do Prahy už nikdy nepřijede. - více zde



Paris Hiltonová v Praze

Přitažlivým tématem byla pro čtenáře Revue iDNES.cz i svatba Ivety Bartošové, která si v září vzala na zámku Hluboká Jiřího Pomejeho. "Je nám ctí, že s našimi osudy zůstalo tolik kamarádů. Děkujeme a vážíme si toho," řekl těsně po obřadu zpěvaččin manžel. Zpravodajství ze svatby zpestřilo nejen video, ale také velká fotogalerie. - více čtěte zde



Iveta Pomeje Bartošová a Jiří Pomeje

Více než 200 tisíc lidí si na našich stránkách přečetlo, jak vyvrcholila volba dvacáté Miss ČR, kterou se v březnu stala - v té době ještě neznámá - Zuzana Jandová. Dodejme, že půvabná hnědovláska na soutěžích miss bodovala také v minulosti. V roce 2005 se stala Miss Europe Sport a také Miss Léto. Rodačka z Karviné se účasnila rovněž Miss Golf, kde byla ohodnocena jako nejsympatičtější finalistka. - více zde



Zuzana Jandová

Velkou diskusi i čtenářský zájem vyvolala zpráva o kolapsu herečky Jiřiny Bohdalové, která se zhroutila poté, co se v bulvárním deníku Aha! objevily její nahé fotografie z dovolené v Turecku. "Je to katastrofa, kam až jsou schopni lidi zajít. Je to nechutné. Vždyť lidi, kteří to psali, můžou být její vnukové. Já na tohle prostě nemám závity. Nepochopím, jak se k tomu mohl někdo snížit," řekla tehdy exkluzivně iDNES.cz hereččina dcera Simona Stašová. Bohdalová předala celou záležitost právníkům, odškodnění se zatím nedočkala. - více zde



Balkon, který viděl celý svět a Jiřina Bohdalová

Hitparádu TOP 5 nejčtenějších článků v roce 2008 uzavírá prezident Václav Klaus, který byl v březnu přistižen s údajnou milenkou.

To všechno se odehrálo na Mezinárodní den žen a navíc jen několik hodin poté, co na slavnostní inauguraci složil prezidentský slib. Přestože Klaus celý skandál ustál, o krizi v jeho manželství s Livií Klausovou se mluví stále. Podle některých informací žijí v oddělených domácnostech. - více zde