Tonyho s Kykolkou doprovodí do Duelu Pity

Pity je ve vile považován za slabého soupeře. Jednou už atmosféru Duelu okusil, hned první týden vyřadil Luboše. Nyní to bude mít o hodně těžší, Tony s Kykolkou si dokázali vybudovat silnou pozici.

Kykolka uvažoval i nad Plutem a z hlediska taktiky by to byla možná lepší volba. Pokud by totiž vypadl Pluto, imunitu by nejspíš dal Kykolkovi. Takhle to vypadá, že v případě odchodu Pityho má týden pokoj Tony.

Duel byl vděčným námětem rozhovorů mezi VyVolenými během celého dne. Martin se svěřil Karol, že z Duelu s Pavlem nemá pocit vítězství. Asi něco tuší. Jinak si ale užívá imunity – "Já chci aby šli do Duelu čtyři, protože mám modrý šátek!"

Pavel mezitím přemítal o tom, jakou šanci by asi měl proti Tonymu. "Já bych se s Tondou nevrátil," svěřil se Kykolkovi.

Krušná rána opilcova

"Bolí mě záda, bolí mě ruka, bolí mě hlava..." Zatímco první dvě části těla mohly bolet Martina z příliš tvrdého lože, hlava ho patrně bolela po včerejší konzumaci rumu. Trojice hostů z něj měla pořádnou legraci a co hůř – ukradli mu taťku Tonyho, který se šel natáhnout raději k nim.

O chvíli později se Eda, Vendula a Pavel rozloučili a odešli s Tonym a Kykolkou pryč. Ti si totiž přáli strávit noc s "celebritami" – spaní na nádraží se však nemuseli bát, po srdečném rozloučení se vrátili do vily.

Ostatní VyVolení museli být zavřeni ve vile, takže netušili, že jim štáb na zahradě složí kupu harampádí. Stará lednička, rozbité rádio, rozbitá televize a obstarožní bicykl, který Tony s Kykolkou určili jako dámský ("to nemá sedátko, to je pro holky").

Oba kutilové dokázali rádio zprovoznit a jejich radost z toho, že přelstili štáb neznala mezí. Ostatní VV museli být zavřeni ve vile a netušili co se děje venku. Cizí hlas z rádia je úplně šokoval. "Oni jim pouští vzkazy od rodičů!" panikařila Karol.

Skončila Marie s Kykolkou?

Při malování na ledničku dostal Kykolka pubertální nápad. Nakreslil na ni jistý geometrický útvar a zeptal se Marušky, jestli ji smí pod to podepsat. Marie netušila, že jde zrovna o kosočtverec a svolila. Kykolka z toho měl obrovskou legraci a nedokázal pochopit, proč se Maruška urazila.

Karol zprávy od diváků nepotěšily

Aktuální vydání Deníku VV se moc nepovedlo. Kladných zpráv tam bylo jako šafránu a ty špatné směřovaly většinou ke Karol a Pitymu. Pity byl smutný a rezignovaně prohlašoval, že do Duelu chce a ať si ho Kykolka vezme.

Karolína těžce nesla, že je prý málo zábavná a nemá jiskru. Namalovala si na papír rozesmátý obličej a nastavovala se před kamery, aby to vyvrátila a ta jiskra? "Zítra si dám prskavky do uší!" Do smíchu jí ale asi moc nebylo a ve zpovědnici došlo i na slzičky.

No a co přinese VyVoleným zítřek? Pavel se bojí jen jednoho a Pluto jeho obavy sdílí také: "Kdyby si vzal Pityho a on se nevrátil, Marcy by se pos....., protože oni dva jediní uklízí."