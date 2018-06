Tonyho nechávají pornofotky Renaty Kajdžas v klidu

Nejvíc se zaobírá myšlenkou, že si s přáteli vyjede na zájezd do Egypta. Na dovolenou se chce vypravit samozřejmě se svou přítelkyní Renatou Kajdžas, a aby se nenudili, pojede s nimi i jejich dobrý kamarád s partnerkou.

Tony tvrdí, že v jeho osobním životě je všechno v pohodě a pornografické snímky Renaty a její sestry ve vaně, které před časem zveřejnily některé noviny, ho nechávají úplně v klidu.

Snahy bulvárních novinářů pídit se po Renátiných tak zvaných prohřešcích se mu ale vůbec nelíbí. "To je všechno dávná minulost, nevím, kde to vyštrachali. Mám jich plné zuby a až budou žadonit o rozhovor, tak jim žádný neposkytnu," řekl naštvaně.

Tonyho rozčílila také informace, že Renáta nabídla do internetového celebrityshopu na prodej své použité kalhotky. "To je stará záležitost. Asi před rokem se jí ptali, co by do dražby dala, ona je nabídla vysloveně z legrace a vůbec není pravda, že by vyráběla spodní prádlo na prodej."

Vítěz reality show prostě nechce, aby mu do vztahu s Renátou někdo zasahoval. Na svoji přítelkyni nedá dopustit a rozhodně na ni ani nijak nežárlí. "Je nejen pěkná, ale i moc hodná. A to se také velmi cení," uzavřel celou záležitost.