Tonyho den blbec

"Tonec Jalovec", jak mu familiárně říká hlavně Maruš, ztratil nerozlučného parťáka, a tak se ve svých výstupech trošku zklidnil. Je to logické - ačkoli Marie se s ním teď baví o dost více, než s Martinem ve vile, Tony se o ní nemůže ani náhodou opřít tolik, jako o hyperaktivního Hranáče, takže se zklidnit více méně musel.

Chce-li jít v soutěži dál a to Tony určitě chce. Úterý mu však život ve vile rozhodně nezpříjemnilo.

Ráno začalo barevnou soutěží. Z pětice barev si každý vybral tu svou a začal na zahradě hromadit věci této barvy. Tony měl bílou a ačkoli měl zpočátku problémy nacházet "své" věci, nakonec si vedl nejlépe a za odměnu dostal královskou snídani, kterou mu měli ostatní připravit.

Jenže Tony nesnídá, takže svou výhru odkázal ostatním. Ti jí samozřejmě nepohrdli.

Když se odpoledne všichni věnovali čištění bazénu a jen Tony si místo toho brumlal pod vousy, že se mu nelíbí to a zase ono, už asi očekával, že ho trest nemine. A neminul. Dostal do ruky koště a měl vydrhnout umělý trávník.

Tonyho rozmrzelá nálada si ovšem nedala říct, takže přes dobrovolnost, se kterou se Tony k úkolu postavil, stejně jen po trávníku rozprostřel vodu. Že prý s tím stejně nic neudělá, inu také uklízení. Kdejaký pán žijící bez maminky by mohl vyprávět.

To ovšem nebylo vše. Ještě před tím, než mu večer přinesl pátou nominaci do Duelu, Tondovi totiž došlo, že obrovské množství proviantu v zásobárně a baterky do portů na tři dny musí znamenat jediné - štáb se o ně určitou dobu (3 dny) nebude starat. No není lepší tohle raději nevědět?

Máma Pavel?

Po Zúčtování se Tony na chvíli schoval ve Zpovědnici a pak na terase. Vypadal, že jeho obvyklý klid je pryč. Že by kromě únavy a vyčerpání začal cítit i rezignaci?

Poslední hříčkou štábu na adresu všech, ovšem se zvláštním účinkem právě a zase na Tonyho, byl poslední úkol dne. V něm měli VyVolení předvést scénky na téma "rok se sešel s rokem a VyVolení jsou ve vile ve stále stejné sestavě". Kromě děsivé představy ročního pobytu ve vile dostala Tonyho výdrž na frak i tím, že některé ze scének musel sehrát s Pavlem.

Ruku na srdce - kdy jindy bychom mohli vidět opáleného a svalnatého hezounka, jak ochotně nese pivo buranskému hromotlukovi Pavlovi? A jak se k němu potom tulí a říká mu "mamko"? Vzhledem k minulým dnům a týdnům je tohle Tonyho oslovení Pavla skoro rouhání.