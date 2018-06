Tonya Graves: Problém v Americe je, že se rodiče bojí dát dětem na zadek

„V Americe je sice svoboda, ale tady v Česku je podle mě svoboda ještě větší. Mám pocit, že se z USA stává čím dál tím víc policejní stát,“ řekla Tonya Graves v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Sama vyrostla kousek do New Yorku jako nejstarší z pěti dětí. Naučilo jí to prý hlavně zodpovědnosti. „Když máma řekne musíš, tak prostě musíš. Díky tomu jsem možná i dnes zodpovědná, i když to platí jen občas. Jsem přísná, potřebuji mít ve věcech pořádek,“ říká.

Děti se podle ní za posledních dvacet let změnily. „Ve Spojených státech určitě. Ty dnešní potřebují opravdu pár facek. Ale hlavně potřebují odpovědné rodiče, kteří jim ukážou, že máma není tvůj kamarád, ale máma je máma. V tom spočívá moje přísnost při výchově.“

Sama tělesné tresty v dětství zažívala a žádné trauma z toho nemá. „Když jsme něco provedly, maminka nás vždycky štípla a ještě tím štípancem otočila, hrozná bolest, to stačilo jednou a byl klid,“ vzpomíná.

Za takové jednání by ovšem její matka v současné mohla být popotahována úřady. „Problém v Americe je ten, že dnešní rodiče se bojí dát dětem na zadek, bojí se zodpovědnosti a třeba i toho, že když děti v budoucnu vyrostou, dají je k soudu za špatnou výchovu. V Česku je to trochu jiné, dítě na zadek dostane, ale také už se to mění,“ postěžovala si zpěvačka.

Členka kapely Monkey Business, která letos vydá druhu sólovou desku, má dva syny - Sebastiana Ferdinanda (9) a Nikiho Gustu (6). Jejich otcem je hudební publicista Marek Gregor, s nímž se zpěvačka rozvedla v roce 2010.