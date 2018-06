Tonya Graves: Syn si myslí, že mluvím slovensky

"Říkala jsem mu, že mluvím česky, ale on se nenechal odbýt, že takhle, jak mluvím, prý čeština nezní," řekla s typickým přízvukem Toyna Graves.

Do Ameriky už se vracet nechce. Svým rodičům to ale neřekla. Taky je nikdy nevzala do Česka. "Já jim ukazuju fotky, máme Skype. Naši se bojí v letadle a nechce se jim létat. Ale mají radost, že jsem tady a že jsem šťastná," říká zpěvačka kapely Monkey Business, která nečekaně oceňuje na českých mužích galantnost.

"Tady jsou rozdíly, že muži nosí ženám tašky, drží dveře. To v Americe nemáme. Tam si všechno nosíme samy. Jsme na to zvyklé," popsala zpěvačka, kterou k nám dovedla náhoda.

"Do Čech byla levná letenka a pak jsem tady zůstala. Nezůstala jsem tady kvůli chlapovi. Ale potkala jsem nějaké muzikanty a ti mi řekli, abych s nima zpívala. Ptala jsem se, proč si myslí, že všichni černoši jsou zpěváci, protože tak to není. Znala jsem černocha, který zpíval falešně," řekla Graves v Show Jana Krause.

