Tonya Graves: Mám dvě české děti, nemám důvod se vracet do USA

Hodně lidí touží odejít do Ameriky, vy na návrat nepomýšlíte?

Občas tam jezdím, ale velice málo. Po Spojených státech se mi nestýská. Po lidech ano, ale po tom místě ne. Já jsem v Čechách úplně spokojená. Když jsem z Ameriky odcházela, bylo mi pětadvacet. Jsem zvyklá spíš na Prahu a na Českou republiku. Nemám ani důvod, proč bych odcházela. Naopak mám dvě české děti, takže mám důvod, proč jsem tady zůstala.

Na syny mluvíte česky i anglicky?

Oni spolu mluví česky, já s nimi občas anglicky, občas česky. Zatím to není moc dobré, protože já nemluvím moc dobře česky a oni zase nemluví tak dobře anglicky. Ve školkách a školách se sice naučí, ale to je něco jiného.

Vy jste v Česku začínala pracovat také ve škole, než jste se vrhla na hudební dráhu.

První práci, kterou jsem v Čechách měla, byla servírka v jedné restauraci. Pak jsem pracovala ve dvou různých anglických knihkupectvích. V jedné mezinárodní škole jsem dělala vychovatelku a i ve druhé mezinárodní škole jsem pracovala jako vychovatelka. Nikdy ne jako učitelka angličtiny. S dětmi se mi líbilo pracovat. Když jsem před dvaceti lety přijela, nemluvila jsem českým jazykem. Před patnácti lety, než jsem začala zpívat s Monkey Bussines, jsem chtěla jsem odjet do Portugalska, do Lisabonu, pracovat tam jako vychovatelka v mezinárodní škole. Nakonec jsem skončila v Čechách.

Jaká jste máma? Jste přísná?

Jsem přísná máma. Důležité je, aby děti poznaly, co je správné a co není správné, aby nebyly jen krásní lidi venku, ale i uvnitř.

Zdědili po vás synové cit pro muziku?

Nevím, ani já jsem nezdědila hlas od nikoho. Nejsem z hudební rodiny. Mám jednu tetu, která krásně zpívá a to je asi jediný člověk v rodině. Můj hlas je spíš nějaké štěstí.

Tonya Graves

K vaší práci patří i udržování vzhledu. Jak se udržujete v kondici?Připadáte mi, že jste zhubla.

To nevím. Děkuju, ale já si myslím, že mám takový ten jojo efekt. Občas zhubnu, občas přiberu. Ale nedávno jsem kvůli zdravotním důvodům musela změnit dietu, jako co můžu a nemůžu jíst. Mám pořád stejné oblečení. Jinak líbí se mi cvičit jógu. Poslední dobou mám tolik práce, že nemůžu chodit tak často, jak bych chtěla. Jednu dobu jsem chodila asi čtyřikrát týdně a to bylo super a byla jsem asi nejšťastnější. Kdysi jsem jezdila na snowboardu, což byla zábava, ale od té doby, co mám druhé dítě, tak to nestíhám. Jak říkám, ve sportu je u mě na prvním místě jóga, tu můžu dělat celý rok. Pokud je čas.

Když mluvíme o čase, ten trávíte v poslední době hlavně pracovně?

Jednoznačně. Ale i trochu volna jsem si tentokrát našla. O prázdninách jsem jela s dětmi k moři, to bylo hezký. Bylo tam 38 stupňů, pak jsme se vrátili a tady taky bylo 38. Pak jsem nějaký čas strávila u kamarádů na chalupě. Letos jsem si užila poprvé za dlouhou dobu celý měsíc volna. Léto je totiž většinou ten čas, kdy pracuji nejvíc.

Dají se práce a děti dobře propojit? Není to pro vás náročné, když je vychováváte sama?

Práce je práce. Jestli je člověk herec, zpěvák, pošťák, prostě jde do práce, a pak jde domů. Prostě ty děti jsou a já se snažím být nejlepší matka, co můžu být, a to ať už jsem na ně sama, nebo ne.

Tonya Graves

Necháváte si poradit od synů? Mají už svůj názor?

Ani náhodou, nedávají rady. Ale když se jim něco líbí, tak to řeknou, když ne, tak taky. A to je v pohodě. Stejně jsem máma já a mám poslední slovo.

Vy sama jste nejstarší z pěti dětí. Musela jste sourozence vychovávat?

Samozřejmě jsem je musela nějak vychovat, protože starší se prostě vždycky musí postarat o ty mladší. Ale to se mi nelíbilo. To je asi první věc, proč nemám pět dětí a proč jsem měla děti ve svém životě až později. Nechtěla bych, aby se musely starat o ty mladší. Prostě od toho jsem já, abych si je vychovala sama.

Takže dvě děti a dost?

To mi stačí. Já jsem chtěla jedno dítě, holku, a mám dva kluky. Je to moc fajn. Ale já bych nechtěla pět dětí, co bych s nimi dělala? I když miluju moje sourozence a musela jsem se o ně starat, já bych tohle nikdy mým dvěma klukům neudělala. Nechtěla bych, aby mé nejstarší dítě hlídalo další čtyři. To je úplný nesmysl. Obě moje sestry mají pět dětí a mně to připadá jako úplně šílené. Ale když jsou šťastní, tak fajn. Ale taky neví jaké to je být ten nejstarší.

Zpěvačka Tonya Graves

Ale vy jste si přece jen pořídila další dítko. Nové album. Jak dlouho se rodilo?

Nápad, že musí něco být, už mám dva roky. Bylo velmi složité vybrat písničky z různých žánrů. Něco, co spolu bude dobře sedět. Nakonec jsem se na jaře rozhodla, že budu dělat bluesovou desku. Jsem v Čechách dvacet let a začínala jsem s bluesovou hudbou.

Při tvorbě CD vznikly i nové snímky. Fotíte se ráda?

Nemám ráda focení. Ale naštěstí mám fotografa, kterého mám strašně moc ráda a to je Petr Kurečka. To je asi jeden jediný fotograf, se kterým se cítím pohodově. Je to už kamarád, jsme známí, můžeme dobře spolupracovat. Pak obal, grafiku a všechno dělala další kamarádka Anna Gutová. Ona je fotografka a grafička. Já jsem chtěla trošku víc přebal retro, protože je to Back to blues.

S deskou se vždycky pojí koncerty. Pojedete turné?

Teď mám trochu pauzičku s Monkey, abych se mohla věnovat sólo desce. Na Moravě nás všichni milovníci blues můžou vidět 28. listopadu na Bluesovém podzimku, to je bluesový festival. Plánujeme udělat nějakých pár dalších malých koncertů i v novém roce. V prosinci děláme miniturné pro divadla a Support Lesbiens mě pozvali, že mohu přijít a zpívat pět, šest věcí z desky. Tak já doufám, že se všichni můžete těšit na hezký rok 2016 a že bude lepší, než byl ten 2015.