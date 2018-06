Tony vyzval Kykolku – kdo bude třetí?

Vybrat si toho nejsilnějšího... co za tím je? Věří si Tony proti Kykolkovi? Věří, že zopakuje výsledek z Duelu se Sanny? Anebo spíše kalkuluje s tím, že diváci budou chtít nechat ve vile oba dva a odnese to někdo třetí?

Takřka jisté by to asi měl Martin, jenže ten dostal od Karin Martin imunitu. Kykolka může vzít Pityho. Mluví proto hlavně dvě věci - je z Tonyho tábora a pro diváky je příliš nevýrazný. Nebo se Kykolka pomstí Plutovi? Pluto si ho přesně před čtrnácti dny vybral do Duelu, ale nakonec se oba šťastně vrátili zpátky.

V hlavní roli – bezdomovci

Druhý den jsou ve vile na návštěvě Pavel, Eda a Vendula a štáb jejich přítomnosti využívá jak se dá. VyVolení si museli během minuty sbalit do igelitky věci pro přežití a přítomní hosté posuzovali, kdo se vybavil nejlépe.

S přehledem vyhrál Kykolka, který zabodoval zejména nožem. Pavel tak prozíravý nebyl. Sice měl všechno možné, ale: "Malá drobnost – nemám boty." Ovšem nejhorší byla Karol. Vzala si jen jedno tričko, ale zima by ji nebyla: "Já se zabalím do igelitky a toaleťáku."

Jak štědří by byli VyVolení?

V improvizovaném výslechu jsme mohli posoudit štědrost jednotlivých soutěžících. Eda, Pavel a Vendula si je brali po jednom do ložnice a sondovali, kolik peněz z případné výhry by dostali. Nejštědřejší by byla Marie, která by mezi povedenou trojici rozdělila dva miliony. Největší "krkoun" byl Martin, který by nedal nic..

Romantika pod širákem

Večer se měli VV rozdělit na dvě skupiny – jak to asi dopadlo všichni tušíte. Tony byl s Martinem, Karol a Pitym v jedné, Kykolka, Pluto, Marie a Pavel v druhé. Marcy byla lichá a přidala se nakonec k Tonymu. Možná toho později litovala, protože Tonyho družstvo bylo vyhnáno z vily.

"Už mě začínají sr.., vy máte bar, my spíme venku!" Tony nesl rozhodnutí štábu velmi těžce. "Ten trávník smrdí jako blití, kde máme spát?" (na trávníku se totiž odehrála šlehačková bitva mezi VV, kteří měli za úkol pobavit bezdomovce).

Ale do spánku bylo ještě daleko - venku se tančilo o sto šest. Martin s Tonym stihli během křepčení parodovat Pavla a jeho styl "na pohodu a svěží", Karol si střihla sólo na písničku od Rammstein. Před spaním ještě Martin rozjímal, jak je to krásné spát venku a jak se mu to vlastně líbí, Pity to shrnul do jedné věty: "Můžeme si aspoň prd...."

Duel, Duel a zase Duel

Samozřejmě došlo i na spekulace ohledně Duelu a jeho výsledku. Marcy je klidná, podle ní jsou chlapi čestní a žádnou ženu si s sebou nevezmou. Martin má trochu o taťku strach a nabádá ho aby se víc snažil, Na to Tony odpověděl velmi filozoficky: "Když prohraju, tak to pro mě není porážka."

Tak to jsem zvědavý, co to tedy je. Uvidíme možná už v sobotu...