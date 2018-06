Tony už se taky ukázal

Tony přišel do sprchy sice ještě v plavkách, ale nakonec je odhodil. Je tak dalším VyVoleným, který se odhodlal divákům ukázat tak, jak ho bůh stvořil.

Určitě se to ale nelíbí jeho přítelkyni Renatě Kajdžas, která loni soutěžila v konkurenčním projektu Big Brother a s Tonyho účastí v soutěži od začátku nesouhlasí. Během přesunu Tonymu dokonce hrozila, ať se opováží něco ve vile provést. - více zde

Výstřednímu bisexuálovi Martinovi to ale určitě nevadilo. Ve chvíli, kdy byl Tony v koupelně, ho totiž přišel okouknout. A koukal opravdu dlouho. Pohled na Tonyho svalnaté tělo ho asi rozpálil natolik, že se pod sprchu vrhnul také. Všichni si určitě všimli, že Martin k Tonymu přinejmenším vzhlíží a jediný Tony ho dokáže zkrotit.

Do sedmi statečných nám tak zbývají ještě dva odvážlivci. Jistě to nebude ale dlouho trvat. Pluto, Martin, Marcela i Marie se bez servítek odhalili hned první den po příchodu do vily. - více zde