Tony trpí: S popularitou se nedokážu vyrovnat

Maruška a Marcy přiletěly malým letadlem a moc si cestu pochvalovaly. Tony, novopečený milionář a vítěz celé druhé řady reality show dal přednost dopravě po zemi. Tony se totiž do letadla bál.

Všichni tři VyVolení byli překvapeni svou popularitou, dívky rozdávaly úsměvy a pózovaly fotografům. Jen absolutní vítěz Tony se držel stranou a byl dost skleslý.

Dokonce tvrdil, že vůbec nepřemýšlel o tom, co udělá s vyhranými milióny. Na otázku, zda je získaná částka je hodně nebo málo, ale odpověděl zcela vážně: „Hodně málo, já ale teď na peníze vůbec nemyslím. Spíš myslím na to, jak se mi podaří vypořádat s tím blázincem, který kolem mě je. Je to maximální nápor na nervy, vůbec jsem to nečekal a nemám z toho radost,“ řekl.

O tom, že se stal bohatou celebritou a jako takový by si mohl pořídit ochranku, Tony ale vůbec neuvažuje.

„Já už si s tím nějak poradím sám. Rozhodně nebudu vyhledávat nějakou popularitu, jako to dělá třeba Vladko. Já jsem opačný typ, spíše introvert. Když jsem teď viděl některé články v novinách a zjistil jsem, co se o mně v době, kdy jsem byl zavřený ve Vile, psalo, dost jsem ztratil dobrou náladu. Naštěstí mám momentálně tak vymletý mozek, že si některé souvislosti vůbec nepřipouštím,“ konstatoval a po chvilce dodal s povzdechem: "Ale je to těžké."