Tony: To snad radši ať mě Martin fikne

Komunikace mezi lobbisty za nové VV a štábem trochu vázne. Nebo jde o nedokonalé "zpestření" pořadu? Jak jinak si vysvětlit počáteční zmatky, kdy Tereza šokovala nic netušící Hanku, Antonína a Pavla, že budou také účtovat.

O ničem nevěděli, ani netušili jak hlasovat. To Martin se rád ujal instruktáže i s nápovědou koho volit: "Přijdeš k tabuli, označíš jméno a řekneš PROČ. Dám ti příklad, třeba Kuba..." instruoval Hanku.

Strach mít ale nemuseli. Vzápětí přišlo "vysvětlení", že jelikož nesehnali jejich fotky na tabuli, čtvrté Zúčtování se jich netýká a zavřou se v sauně, aby VV nerušili. Ti pak tedy s klidem zvolili podruhé Jakuba a dali mu šest palců. "Zasel jsem něco, tak sklízím, dalo se to čekat... Když se vrátím, tak snad se tu nebude prát stejné prádlo do konce soutěže," řekl bezprostředně.

Tématem dne byl ale nedostatek cigaret, respektive "absťák" Tonyho. Začalo to už ráno, když mluvil s Hankou o tom, co ho vytáčí: "Když mi někdo dělá do rodiny, nebo mi šáhne na cigára."

A nedostatek začal řešit jídlem, lednička byla jeho vděčnou výkladní skříní. Pokusy o vpuštění do zpovědnice se ztrácely jako mlha ve větru. Jednou se to podařilo, ale škemrání nemělo žádný úspěch. A nepomohla ani prosba Marie.

"Antonio 1 je v prd... Že jsem řek psovi místo Britney Asto, zdegenerovanýmu čoklovi!" stěžoval si v obýváku. Po dalším marném pokusu si dvě cigarety vypůjčil a vykouřil najednou. "Já tu sedím, bez nálady. Třeba třináct hodin v kuse přemýšlím, jakou smrt si zvolím. Když už, tak dvě," obhajoval se.

Během mžiku přišla pošta a VV shlédli "výpravný román" Tony: Mně to nevadí! se vzkazem, aby okamžitě odevzdali cigarety všichni. Pokus o chytračení, že si dokouří "vajgly", byl ukončen dříve než začal. "Že jsem vám to tak ztížil, tak mi můžete dát zítra všichni palec a nebudu se zlobit," navrhl Tony. Začala třídenní protikuřácká kampaň.

Letem světem vezmeme další události. Obligátní zatloukání hřebíků při stavbě psí boudy dostali na starosti zřejmě schválně Martin a Pity. "Aúúú, už je to tady. Já jsem to chytil rovnou do nehtu," poletoval po zahradě Martin.

Následovalo divadelní představení lobbistů pro VV. Zvolili parodii Martina, kterak zpěvem vzbudil ostatní. "Strýček Donald farmu měl, hýjá, hýjá, hou... Drž už hu... My chceme spát!" znělo pořád dokola.

A došlo na trest pro Karin, která pozapomněla na psí hlídku. Úderem gongu (snad ještě před setměním) pro ni začala večerka. A ne ledajaká - v prádelně a s pejsky, aby jim nahradila zanedbanou péči. Když Pavlovi zasvítily oči, že už dlouho neměl tajný úkol, vyprovodil ji Tony radou: "A pořádně se zavři, aby ti tam někdo nevlez. Tam tě nedávaj jen tak, samotnou ženskou!"

Největší myšlenku si ale nechal nakonec a jen sám pro sebe si v ložnici nahlas přemýšlel: "To jsou tresty, ty vogo. To snad radši, ať řeknou, ať mě Martin fikne!"