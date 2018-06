Tony se se striptýzem pro Hanku vůbec nepáral

Hned od rána začala Martinovi a Jakubovi psí hlídka. Samozřejmě, že péče o pejsky je příliš nebavila, stejně jako jiné před nimi.

Jakub předal Martinovi papírové utěrky, aby pokračoval v "odhovínkovávání" trávníku. Ten protestoval, že už se dvakrát málem pozvracel. Vyzbrojil se jak na likvidaci chemické zbraně provizorním respirátorem z papírové utěrky a s třesoucí se rukou se pustil do díla.

Stejně se nesnažili dost a pejskové už jsou od VyVolených pryč. VyVolení nehlídali jejich psí dietu, a tak si dietní režim vyzkouší na vlastní kůži v několika dalších dnech. Máme se určitě na co těšit.

Do svého nového domova se přistěhovalo šest novomanželských párů. Jakub a Sanny Hajníkovi, Pluto a Karol Joaovi, Petr a Pity Stanovští, Tony a Marie Jalovcovi, Martin a Marcy Hranáčovi a Pavel a Karin Pelánovi. Pravda a láska sice zvítězily nad lží a nenávistí, ale všichni pomlouvali otevřeně bez ostychu ostatní.

Jakub si ženu velmi předcházel: "Miláčku, ty ještě spinkáš? Můžu ti udělat snídani do postýlky a říkat ti drobečku?" I paní Hranáčová pronásledovala muže Martina na každém kroku, až si z toho šel "hodit lano": "Furt jenom řveš, kvočno. Fakt je to děs! Žít s touhle hysterickou kozou," přehodil si smyčku přes hlavu. K tragédii nedošlo, Marcy přispěchala s prosíkem: "Já ti koupím džíny a svetr. Ferrari, ferrari ti koupím." Karin suše promluvila Pavlovi do duše: "Vidíš to, drahý? Takhle vypadá opravdová láska."

Za nejhorší manželku byla zvolena Marcy, jejím protějškem Tony. Ještě předtím ale všichni hromadně uklízeli - obzvlášť Martin. Měli totiž dostat Rodinná pouta. "Budou erpéčka, budou erpéčka!" uklízel Martin jako o život. Pouta skutečně byla, ale policejní a manželé se odpoledne od sebe nehnuli už ani na krok.

Největší radost ale do vily vnesl konec cigaretového zákazu. Nabídku na pomoc a podporu při dalším dobrovolném odvykání ale všichni odmítli. Jen Martin měl cukání, že chce přestat, ale jen asi provokoval, protože nesmí kouřit až do neděle. VyVolení kuřáci zatopili pod kotli a už dýmali jako tovární komíny. Asi to stálo za to.

Hanka při té příležitosti prozradila, že slaví narozeniny, a tak jí ostatní přichystali narozeninový večírek. Karol předvedla recitaci, trio MaMaPe (Martin, Marie a Petr) předvedlo kabaretní show Strýček Donald za přispění Marcy,která opět předvedla kvočnu.