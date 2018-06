Tony se Sanny ve štábu!

Sobota byla jako obvykle ve znamení večerního Duelu, ovšem tentokrát bylo vše opepřené tím, že duo, které se večer mělo potkat, přes den šéfovalo chodu vily. Tony se Sanny se rychle pustili do vymýšlení úkolů a některými své spolubydlící notně podráždili.

Jako první přišel na řadu Martin a vlastně se tomu ani není co divit. Jediná hodina, po kterou nesměl tenhle hyperaktivní chlapec vypustit jediné slůvko, patřila podle jeho prvních slov po ní k jeho nejhorším chvílím v životě. Při kadenci, s jakou obvykle mluví, se není čemu divit.

Odpoledne přišlo přetahování nad bazénem. To bylo ve slunečném počasí docela dobré odreagování, ti, co prohráli, ovšem nejenže skončili v bazénu, ale také je čekal výstup na následujícím "castingu".

V něm si Tony se Sanny zahráli na porotu hodnotící uchazeče o pobyt ve vile. Největší utrpení byla tato hra nejspíše pro Karolínu, která kyselými obličeji a neustálými poznámkami dávala najevo, jak jsou jí podobné exhibice (např. tanec u gogo tyče) nepříjemné. Jak se vlastně dostala do vily?

Pro Martina byl vážný výstup před Tonym se Sanny nadlidský úkol. Těžko říci, co ho více provokovalo, jestli to byli kamarádi za stolem, nebo voňavé jídlo na něm, každopádně jeho "výstup" se nesl jen v záchvatech dušeného smíchu. Trvaly několik minut a nakonec to všichni vzdali pro Martinovu celkovou nepoužitelnost.

Tím však vláda téhle dvojice ve vile nekončila. Po castingu následovala malá chvilka upřímnosti, kdy si měli ostatní VyVolení v ložnici vyříkat, co jim na ostatních nejvíce vadí, přičemž však nebyli právě dva večerní bojovníci. Tony si podle očekávání vyslechl jako hlavní výtku svou závislost na cigaretách, Sanny zase uzavřenost.

To už se ale blížil večer a jejich velké střetnutí, nutno uznat, že během loučení a celého Duelu se ukázalo, že se potkaly jedny z nejvýraznějších osobností ve vile.