Tony: S Renatou jsme se do sexu ani nepouštěli

ODPOVĚDI TONYHO ZDE

Tony zažil několik duelů, vždy měl nad sto tisíc hlasů. Byl si ve finále jistý, že vyhraje? "V duchu mě to trošku utvrzovalo. Vždyť lidé peníze „nekakají“ a v posledním duelu za mě utratili spoustu peněz, tak jsem si říkal, že musí hlasovat znovu," uvedl.

Mnoho otázek se týkalo Tonyho slibu - Martin by měl totiž nyní dostat tři miliony a holky auta. "Musím se na to doma vyspat, všechno probrat. Své sliby ale držím a určitě ty lidi, o kterých jsem mluvil, nebudou škodní. Přinejhorším Martinovi něco uberu... Nějak to vymyslím, to je samozřejmý."

Čtenáře také zajímalo, jaká byla první noc Tonyho s přítelkyní Renatou Kajdžas. Splnily se sny, kterých muselo být za tři měsíce ve vile opravdu kvanta? Ptali se. "V bulvárních novinách píšou, jak jsem selhal, ale pravda je jiná - byl jsem tak unavený, že jsme se ještě ani do ničeho nepouštěli.:-)"