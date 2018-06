Tony s Martinem proti všem!

Ostré výměny názorů poznamenaly většinu úterního programu, přes den se ještě leccos dalo schovat za úkoly a soutěže, po Zúčtování ale vše vypuklo naplno. Hádky se občas dostávaly na hranu, za kterou jsou již jen fyzické útoky.

Zkouška dospělosti? Spíše nervů

VyVolení si ve vile udělali maturitu. Co však na tom, že tahle tématika přinášela docela vtipné momenty, když každá otázka přinášela nekonečné výměny názory mezi Tonym a Martinem na jedné a Pavlem na druhé straně. Marie se snažila zůstat stranou a Marcy s Plutem na utišení vznikající bouře nestačili.

Při předávání vysvědčení jako na potvoru Tony s Martinem jako jediní neprospěli. Přijali to po svém. Vysvědčení se v jejich rukou rychle změnilo v cáry papíru, po kterých si nejdříve trošku zatancovali a Tony s ním předvedl i úkon, který se hodí spíše na toaletu.

Snahou o uklidňování sporů se do hledáčku dvou čestných a spravedlivých kovbojů Marcy s Plutem dostali také. Martin Marcy docela netaktně předhazoval její opilecké výstupy a jeho mluva při tom připomínala kolovrátek. Někdy jeho "huba ukecaná" prostě nejde zastavit.

Pluto si zase po svém pokusu o uklidnění situace od Tonyho vyslechl, že se chová jako Robin Hood, že se snaží zastávat všech. To by pochopitelně nebylo nic negativního, ono to ale u Pluto údajně není "upřímné"ˇ. Že si prý 3 měsíce vilou jen tak proplouval a najednou tohle...

Marcy se podle Martina po alkoholu chovala naprosto uboze (je fakt, že byla trošku neovladatelná), ovšem on si svou reputaci při nehodě se zmrzlinou také moc nezlepšil. Stačil jeden rozlitý kalíšek a pan Hranáč začal mluvit jak dlaždič, až si i Tony začal přisazovat štiplavými poznámkami.

"Ježišmarjá jak ten primitiv drží tu houbu! Něco se mu stane a on o tom bude mektat a mektat!" ulevila si Marcy.

Když Hranáčova exhibice s houbou a zmrzlinou skončila, VyVolení mu do obličeje vmetli další pravdu...

Pytel koček

VyVolení totiž při Zúčtování jasně rozhodli, že do Duelu jako první půjde Martin. Ten svou nominaci vůbec neunesl. Hned po uvázání zeleného šátku začal kyselými poznámkami útočit na Pluta a i všechny ostatní, až si po zásluze vysloužil okřiknutí, že se chová hloupě.

V sauně poté začal s Tonym kout pikle - koho ve čtvrtek vyzvat a koho očekávat do tria v pátek. Na Tonyho jednoznačné vyjádře, že jeden z nich v sobotu určitě vypadne, Martin na chvíli nebyl schopen reagovat. To je událost vpravdě historická. Jinak nad jejich víny v sauně hlavně poletovaly sprosté nadávky na adresy všech ostatních. Ubohá úroveň základní školy...

Ještě před spaním stihl Martin udělat několik naschválů, které vyzkoušeli trpělivost zbytku vily. Jeho přihlouplé pokřikování přes dva rohy na Tonyho, který v kuchyni myl nádobí, mu nejenže vzalo určité dekorum, na které se rád odvolává, ale hodně si koledovalo o ráznější zásah.

To potvrdil Pluto. Přiznal se, že v něm opět stoupá tlak, který nejlépe vybíjí nějakým agresivním momentem. Jestli bude Martin se svým protivným chováním pokračovat, bude Plutovo sebeovládání těžce zkoušeno. Nutno ovšem dodat, že Martin je v poslední době na facku vcelku pravidelně.

S Tonym za zády se mu ale jeho drzosti provádí snadno, třeba se to v sobotu změní...