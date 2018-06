Tony s Martinem jdou Pavlovi po krku!

VyVolených ve vile je jednoduše příliš málo, aby se tomuto sporu dalo utéct. Sobotní Duel, ze kterého se kromě Martina vrátil Pavel, ačkoli skoro celá vila si přála a hlavně počítala, že se vrátí Karolína, Tonyho odpor k Pavlovi jen vyostřil.

Není lehké posoudit, zda-li je to hlavní příčinou to, že odešla Karolína, nebo že by se Tonyho event. plány Pavlovými návraty z Duelů hroutily. Každopádně neděle ukázala, že nejbližší dny rozhodně nebudou selankou.

Už dopoledne Tony s Martinem předvedli malé imitační vystoupení, ve kterém přišly na řadu snad všechny Pavlovy (neblaze) proslulé hlášky. V tuto chvíli také Tony prohlašuje, že s Pavlem už nebude mluvit. To se později ukáže jako nesplnitelné.

Chování mámotaťkovské dvojky se (pochopitelně) kromě Pavla nelíbí ani Marcy, která jejich pomlouvání v Pavlovy nepřítomnosti považuje za primitivní, navíc nechápe, proč se Tony s Martinem chovají k Pavlovi, jako by vypadnutí Karol byla jeho vina. Do Duelu si jí přece vzal Martin.¨

Menším odlehčením napětí ve vile byla inscenace pohádky o třech prasátkách. V ní se vyřádil Pluto v roli zlého vlka - jeho brutální "ubití" jednoho z prasátek polenem bude určitě rotovat v upoutávkách hodně dlouho.

Večer proběhla barbecue party Addamsovy rodiny. Všichni se hodili do gala a pořádně nabíli obličeje, Martin pro roli strýčka Festera také dostal obočí staletého kmeta. I tahle legrácka ovšem nepřekryla celkovou náladu. Martin pořád pobrekával kvůli vyřazené Karol, až to Tonyho přestalo bavit a začal ho okřikovat.

A pak souvislá přítomnost Pavla, Tonyho a Martina u jednoho stolu nevyhnutelně přinese hádku. Tony zaútočil na Pavla, že jeho "na pohodu" je jenom maska nepříjemného a agresivního ochlasty. Pak přichází vzhledem k probíhající hádce trošku nepochopitelné ultimátum:"Dokud budeš celý den sedět v tomhle prohnilém křesle a budeš denně nacamranej, tak s tebou mluvit nebudu."

Není těch jeho ultimát trošku moc?

Když potom do přestřelky začal vstupovat Martin, její tón se o hodně zvýšil a zesílil. Prostě jednoduché řvaní. Martin rozebíral Pavlovy taktiky, ten mu v rozčilení není moc schopný odporovat a spíše nadává. Taky dostane "na pekáč" svůj taneček, který předvedl ve studiu po vyřazení Karol.

Začíná z toho být takový test odolnosti. Komu první povolí nervy, prohrál. Zatím to vypadá, že horkým favoritem na tuhle "cenu" je Tony.