Tony poslal Pavla domů

Co se nepovedlo Martinovi, dokonal jeho taťka Tony. Bylo znát, že v posledním Duelu dostal Pavel hodně hlasů od lidí, kterým se nelíbila hra na mamku a taťku a kteří by proti nim poslali hlas v podstatě komukoliv.

Ve vile nyní nejspíš nastane situace, kterou paradoxně nejvíc nesnášel Tony s Martinem. Tedy – není už koho nenávidět a všichni se budou mít rádi. Nebo se najde nějaký jiný nepřítel? Pustí se Tony s tichou podporou Marušky do Marcy? Anebo bude na řadě Pluto?

Hodně napoví návštěva Vladka. Ten se nijak netají tím, že se Tonyho taktizování vůbec nelíbí. Uvidíme co má od štábu povoleno a co ne.

Poklad na zahradě

Páteční den probíhal stejně poklidně a nudně jako den předtím. Na zahradě sice VV čekala truhla s pokladem, ale moc nadšení proviant nevzbudil. Chyběly cigarety, a tak měl radost jedině Pluto: "Už o nás vijou!"

Pak se vše vrátilo do starých kolejí. Tony střílel z pistolky, někdo hrál šachy nebo dámu anebo se prostě jenom spalo. Škoda, možná se měly dny bez štábu zkusit, když tam byl Martin, to by byl jiný hardcore!

S blížící se Výzvou přibývala nervozita. Co když se Tereza neobjeví ani dnes? Tony, který vždycky všechno odhalil, tentokrát přestřelil: "Třeba by mohl být konec už dneska!"

Večerní akce

Jakmile už bylo jasné, že se v sobotu utkají Tony s Pavlem, začal opět fungovat štáb a jeho úkoly. VyVolení si museli házet s PET lahví, přičemž mezi nohama a rukama museli ještě držet vajíčko. Nejvíc nadšená byla asi Marcy, protože občas nějaké vejce nevydrželo, takže bude moct prát a žehlit.

Marcy také prozradila, že už dlouho čeká při Výzvách s napřaženou rukou a tentokrát byla opravdu přesvědčená, že jde do Duelu ona.

Další úkol dostali pouze pánové – měli vyděsit Marušku. Nic těžkého, zdálo by se. Ovšem Maruška našla spojence v Marcy, která ji všechny nápady prozradila. Nejvíc ji možná vyděsil Tony, který si špatně nastavil holící strojek a udělal ze sebe pankáče.