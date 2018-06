Tony Plutovi: U mě jsi skončil!

Za všechno může Plutův úkol, jímž měl vnést nějaký rozpor mezi právě Tonyho, Danu a Petra. Trošku se mu to vymklo z rukou a následky toho teď lomcují celou vilou.

Tonyho výhrůžkou začala velká hádka, do které se aktivně zapojilo skoro celé osazenstvo vily. Obětním beránkem se stal právě Pluto, jemuž kvůli plnění zmiňovaného úkolu skoro všichni VyVolení vyčítali naprostou bezohlednost.

Petr to chvílemi hnal do extrémů:"Pluto se v této hře zbláznil, je to stroj, co jde přes mrtvoly!" Později se přiznal, že mu jednoduše praskly nervy a potřeboval ze sebe dostat nakupené napětí.

Později si Pluto začal pod tíhou všech argumentů, že ostatní mohli tuhle prekérní situaci vnímat o mnoho citlivěji, začal se sebeobviňováním z citového chladu a ve finále vše shrnul:"Teď už vím, že v tom přímém přenosu jsem to dělat neměl. Neuvědomoval jsem si míru, s jakou může někomu záležet na druhém. Svým rozhodnutím při Zúčtování jsem zřejmě ztratil kámoše, několik kámošů a to je hroznej pocit."

O odlehčení husté atmosféry se při rokování v sauně snažil jen Martin, ovšem s jeho malou roztleskávací show se mu to na chvíli podařilo. Stačilo pár záblesků jeho úsměvu a "obecenstvo" v sauně bylo jeho. To ale byla jen krátká přestávka v dlouhé sérii slovních potyček, hádek a přesvědčování.

Pluto vystřídal na trůně zlého muže vily Jakuba, který se teď očividně snaží Plutovi moc nekonkurovat. Pokud se skoro celá vila proti snědému dredaři postaví, jak to zatím vypadá, je možné, že se tihle dva sblíží.