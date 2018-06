Tony neVyVolenému Martinovi: Miluju tě!

VyVolení kromě úkolů od štábu už delší dobu plní i vlastní, soukromé úkoly. Ty samozřejmě vyplývají z nevraživosti mezi Pavlem a částečně Plutem na jedné straně a Martinem s Tonym na straně druhé. Sobotní program dal jejich soupeření slušný prostor, takže o naschvály nebyla nouze...

Přišel totiž befel, že bude pozitivní den a za každé slovo "ne" bude následovat trest, a to i v podobě slabiky ve slově.

Pavlovi se jeho rychlá pusa, za kterou mozek někdy zaostává, rychle vymstila a svůj prohřešek odčinil několika kliky. Podobně se o chvíli později vedlo Tonymu a také si vybral kliky, Martin dal přednost tyči a svoje "ne" si odtančil.

To Marie se s tím nepárala a vybrala si líbání palců. Ona samotná to ještě vyřešila, když si na poněkud nehygienickou činnost vzala igelit, pro Martina to ale byla perná chvíle. Zvlášť když ve svém kolečku nemohl vynechat ani Pavla. Taková potupa! Pavel si jí také náležitě užil.

Před Duelem došlo na malé zúčtování v tom smyslu, že každý z Duelantů si musel od zbytku vily vyslechnout, kdy jeho chování vyvolalo největší emoce - pozitivní i negativní.

Martin nejvíce bavil Pavla, když hrál svým legračně nemotorným pohybem fotbal, a našval ho, když ho před bungee jumpingem otloukl o futro (Martin postupně vyváděl VyVolené s páskou přes oči z pokoje - u Pavla toho nezapomněl využít). Tonymu Martin zase udělal největší radost svatbou. Jen jestli by tohle Tony řekl v situaci, kdy by se ukázalo, že jejich svazek je opravdu platný. S vědomím nezávaznosti se to Tonymu říká...

V pokračující "hodině pravdy" se trošku vyčistil před Duelem vzduch, to už ale bylo částečné rozuzlení války mezi Tonym a Martinem proti Pavlovi na spadnutí. Když se Tony vrátil do vily bez bez svého dvojčete, neudržel se a při rozlučce přes plasmovou TV se rozbrečel. Dokonce Martinovi v návalu emocí řekl, že ho miluje.

Soutěž nezadržitelně směřuje do finále. Tony se už nemusí brát na nikoho ohledy, vila si zase musí najít jiného baviče. Patnáct miliónů se blíží, ovšem už v úterý se další VyVolený dozví, že o ně bude muset bojovat v dalším Duelu.