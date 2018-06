Tony míří popáté do Duelu

Koho si myslíte, že si Tony do Duelu vezme? Stále sice tvrdí, že nenávidí Pavla a udělá všechno pro to, aby vypadl. Na druhou stranu, do konce soutěže zbývají už jen tři týdny, takže se možná bude taktizovat.

Může vzít Pluta a omluvit to tím, že když Pavel roztrhl mamku a taťku, tak Tony roztrhne jinou dvojici kamarádů. Dámské osazenstvo vily také nemůže být v bezpečí. Marcy se s Tonym několikrát pohádala a Maruška má přání podívat se do Duelu. Uvidíme...

Nejlehčí Pavel a nejtěžší Tony

Alespoň co se týče života ve vile. Podle soutěžících to tam měl nejlehčí Pavel, protože dostal nejméně trestů. A nejtěžší Tony, kterého štáb pořád v něčem omezoval. Pavel se trochu divil, proč zrovna on, ale Pluto ho usadil: "Do zpovědnice jsi šel až po dvou měsících, abys řekl, že tě trápí to, že tě nic netrápí!"

Tony si mohl ulevit fackováním spolubydlících mokrých hadrem. Venku byl černý závěs s lákavou tabulkou – zavaž si oči, strč hlavu dovnitř a čekej, co se bude dít. Nutno dodat, že všichni VV vzali facku s humorem, i když třeba Marcy měla tvář ještě dlouho červenou.

Pavel musel za trest vymyslet strategii pro nápaditý úklid. Štáb mu poslal plnou basu energetických nápojů, a tak Pavel vymyslel opravdu netradiční věci – úklid koupelny po vzoru Spidermana, prach utíral s prachovkou připevněnou nad hlavou, podlahu setřel celým tělem. Dokonce chytil i holuba.

Hledám ženu! Značka: Hrotovice a okolí

Při poúklidové siestě se rozvinula zajímavá debata mezi Marcy a Pavlem. "Pavle, ty když se napiješ, tak jsi hovado, natvrdlo a tatar!" začala s úsměvem Marcy a hned vytáhla příhodu z lodi, kde ji přiopilý Pavel zkazil požitek z romantické scény filmu Titanic. Pluto se však kamaráda zastal: "Kdyby byl di Caprio nacamranej, tak se zachová jako Pája!"

V podobném duchu pokračoval Pavel s popisem své ideální partnerky. "Pondělí – brzo ráno o půl třetí odpoledne bych vstal, řekl bych – Marcelko, broučku, udělej česnečku. Pak bych se šel na tři kousky vyvenčit. Ve čtvrtek by byla snídaní, kvedlání, pak oběd, kvedlání, pak bych se šel zase vyvenčit a v pondělí bych přišel. No prostě samá romantika!"

Hádej kdo přijde na večeři?

Po intermezzu s plyšákem myšákem, kterému se musel každý z obyvatel vily svěřit s tím, co ho trápí, měli VV připravit slavnostní večeři. Tento úkol jsem moc nepochopil a souhlasím s Pavlem: "Trápí mě, že si připadám jako dement, když se tu bavím s kusem hadru."

Pokud měl být příchod a odchod Karol s Karin překvapením, pak se měl štáb nějak zbavit Tonyho, který vše skvěle odhadl. Krevety holkám chutnaly, ovšem pak musely vilu zase opustit.

To, že se holky stavily jen tak na skok, VyVolené pořádně rozhodilo. Tonyho mrzelo, že je zase sám proti čtyřem, Pluto s Maruškou brečeli na zahradě... Štáb navíc nařídil, aby všichni napsali vzkaz jednomu exVV a hodili ho v lahvi do bazénu. Pluto psal Karol, Marcy Lůce, Pavel Kykolovi, Marie Pitymu a Tony? Samozřejmě mamce Martinovi.