Tony Curtis miloval i muže

Pro Attitude přinesl Tony naprosto otevřený rozhovor, v němž na jedné straně mluví o své současné manželce Jill Vandenbergové, na straně druhé o sexuálních zkušenostech s muži. Jak sám herec přiznává, byl v té době mladý a hodně nezkušený. Když přišel do Hollywoodu a ztvárnil role ve filmech s homoerotickou tématikou, jako například ve Spartakovi, zajistil si mnoho obdivovatelů mezi gayi.



Tehdejší morálka ve filmovém světě na mladého britského herce natolik zapůsobila, že mu přišlo přirozené i milování s muži. "Bylo mi dvacet dva roků a když jsem přijížděl do Hollywoodu, psal se rok 1948. Měl jsem více rolí než jen ve Velkém Vesuvu. Potkával a střídal jsem muže, ženy. Miloval jsem všechny polohy života," vypráví Tony Curtis.



"Účastnil jsem se všeho, co mi bylo milé, po čem jsem toužil. To co se mi příčilo, to jsem nedělal. Muže jsem tehdy prostě miloval. Byl jsem ke všem otevřený.. Filmový svět byl tehdy překvapivě tolerantní k lidem, kteří byli "podobojí" Myslím, že dneska by mne lidé, heterosexuálové i homosexuálové, odvrhli na okraj společnosti, ale tehdy to u filmu prostě bylo společensky přijatelné," dodává herec.