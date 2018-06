Tóny afrických tanců zněly ve prospěch vzájemné tolerance

Ze kterého arabského kmene je asi beduín vpravo? Tanec rychle zvedne hladinu hormonu radosti- endorfinu. Mladík z Pobřeží slonoviny se pokusil naučit své dovednosti všechny v sále. Africké tance se může naučit i Češka. Na Plážovém plesu byli hojně zastoupeni Arabové. Námořník a jeho milá zůstali na Plážovém plese do samého konce. Co když je to syn samotného afrického krále? Tento pán snad do Afriky právě doplaval. Ještě si nesundal trubici, brýle ani ploutve. Válečný tanec vyžaduje spoustu energie.

„Na plesech v Lucerně vždy bývalo přetopeno a pánové neradi tancovali v sakách a kravatách. Napadlo nás, že by se mohlo líbit něco odlišného a myslím, že se líbí,“ popsala zrod Plážového plesu Dana Feminová, mluvčí jedné z pořadatelských organizací Humanistického hnutí.Afrika se ukázala být jako téma velmi přitažlivá. Ze všech dosavadních plážových plesů byla letošní účast rekordní. Na parketu se to jen tak hemžilo Evropany oděnými do arabských chalátů, obyvatelé Afriky oblékli slavnostní akbadu, dívky vytáhly ze skříní hodně hluboké výstřihy a hodně průhledné sukně. Všude se to míhalo barvami, květinami a palmovými výhonky, pestrými košilemi a krátkými kalhoty. Autentické atmosféře tropické noci napomáhal také pravý plážový písek roztroušený sem tam po parketu.Kromě Yo Yo Bandu v Lucerně hrála skupina Nyabinghi Warriors. V rytmu afrických bubínků si mohli plesající vyzkoušet nové styly, které je předtím naučili mladíci z Pobřeží slonoviny. Tance ze své domoviny předvedla skupina Zouglou a také skupina Etnika prima.Každý z tanců má svůj specifický význam. V pátek bylo možno vidět tanec válečný, kachní a tanec úplněk… Výuka tanců z černého kontinentu sklidila obrovský úspěch. Evropané se pohyby afrických učitelů pokoušeli napodobit, jak to jen šlo.Plážový ples zorganizovalo Humanistické hnutí a Sdružení dětí a mládeže DUHA jako zahájení Kampaně lidské podpory. Myšlenkou je tolerance, solidarita a respekt různorodosti. Kampaň lidské podpory je mezinárodní projekt, jímž se lidé z celé Evropy a Afriky snaží o vzájemní pomoc, aby vyřešili otázku základních lidských potřeb. V rámci kampaně se realizují například projekty bezplatné alfabetizace, hygienická osvěta a lékařská péče, pomoc opuštěným a chudým dětem, projekt adopce na dálku. Není to však typicky humanitární akce, ten kdo pomoc dostane, na oplátku pomůže dalším.Něco podobného plážovému plesu se odehrává každou sobotu na Smíchově. Vždy od 21:00 probíhá v Humanistickém centru Narovinu Klub Dialog, kde se prostřednictvím hudby i přímo setkávají různé kultury. Kromě Humanistického hnutí se v něm angažují studenti a lidé z Afriky, kteří v Praze žijí.