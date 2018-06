Nejsem příliš dobrá tanečnice, přiznala Bond girl před Plesem v Opeře

"Tanec miluji, ale nejsem v něm příliš dobrá," prozradila na sebe dívka agenta 007, kterého v posledních filmech hraje Daniel Craig. Její nejistotu jistě zažene vítěz soutěže Stardance Jan Onder, s nímž ples prvním tancem otevře.

"Jsem nadšená, že tématem je Verdi a jeho opery. Je to skvělý nápad a nemohu se dočkat, jak to bude v sále vypadat," řekla nadšeně v rozhovoru pro iDNES.cz. Přestože v pátek nechtěla prozradit, jaké šaty si na sebe oblékne, agentura ČTK zjistila, že si róbu vyzkoušela v butiku Obsession a poté si vybrala doplňky ve šperkařství Frey Wille.

Tonia Sotiropoulou si ještě před plesem prohlédne Pražský hrad a povečeří s vídeňským starostou Michaelem Häuplem.

Tonia Sotiropoulou jako host Plesu v Opeře 2013

Akce bude podle pořadatelů oslavou opery jako žánru a hosty uvede přímo do děje slavné La Traviaty, od jejíž premiéry letos uplyne 160 let. Jako hold Verdimu bude celé menu laděné do italské kuchyně.

Protesty Loni před historickou budovou Státní opery protestovaly proti "snobské zábavě zbohatlíků" zhruba tři desítky lidí na akci svolané hnutím Skutečná demokracie teď! "Spolupracujeme s magistrátem a antikonfliktním týmem, zatím nemáme žádnou demonstraci hlášenou, ale jsme připraveni i na variantu, že se někdo sejde," podotkla Zuzana Vinzens, ředitelka plesu.

Dalšími hosty budou Tereza Maxová, modelky Pavlína Němcová a Renata Langmannová, Emma Smetana, Gábina Partyšová nebo olympionik Jaroslav Kulhavý. Slavnostním plesovým večerem provede Marek Eben.

Na plese mimo jiné vystoupí také světová sopranistka Adriana Kohútková a slovenský tenor Peter Berger. V baletním duetu se představí také první sólisté Vídeňské státní opery, primabalerína Nina Poláková a Roman Lazík.

Výtěžek ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem tentokrát nepůjde z tomboly, ale z dražby. V ní se například objeví šaty Terezy Chlebovské, ve kterých reprezentovala Českou republiku na soutěži Miss Universe. Loňská dražba Plesu v opeře vynesla pro Nadaci Terezy Maxové a rozvoj Dětského krizového centra rekordních 644 tisíc korun.