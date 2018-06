Mám zlomené srdce, stěžoval si Tommy Lee po údajném napadení synem

„Mé srdce je zlomené. Můžete dát svým dětem vše, co kdy mohli ve svém životě chtít, ale stále se můžou obrátit proti vám. Dobrá práce, Brandone! Jsi úžasný syn!“ napsal Tommy Lee na Instagramu k fotce oteklých rtů, kterou ale po pár hodinách smazal.

Tommy Lee pak na Twitteru ještě vysvětlil, jak k incidentu údajně došlo. „Se snoubenkou jsme byli v posteli, když můj syn vtrhl do pokoje a napadl mě. Požádal jsem ho, aby odešel z domu, a on mě zbil. Utekl před policií. To je pravda,“ uvedl na Twitteru.

Podle magazínu TMZ byl ale hudebník opilý a jeho syn Brandon se pouze bránil. K incidentu došlo v pondělí 5. března a policie dorazila do domu Tommyho Leea v Calabasas čtvrt hodiny před jedenáctou večerní tamního času. Ačkoli policisté nikoho nezatkli, pořídili zápis.

Podle magazínu The Blast Brandona vyšetřují kvůli podezření z domácího násilí. Jeho otec měl policii svěřit, že mladík má přístup ke zbraním.

Brandon Lee zveřejnil na Instagramu v době po incidentu video, v němž říká: „Jak stárnu, začal jsem si uvědomovat, že je jen velmi málo lidí, jimž můžete věřit… To je má super depresivní myšlenka pro tuto noc. Řekl jsem si, že to napíšu a budu za blba.“

Později vydal prohlášení, v němž uvedl, že svého otce má rád. Vadí mu ale jeho alkoholismus, který byl také příčinou potyčky. „Miluji svého otce a jen bych ho chtěl vidět střízlivého, šťastného a zdravého,“ sdělil.

„Stojím za svým synem, který jednal v sebeobraně a bál se o svůj život. Nikdo nepochopí celoživotní zklamání, které tento muž vnesl do naší rodiny. Žárlí na talenty svých synů a na jejich krásu od prvního dne, kdy se narodili. Je nemocný. Definice jeho onemocnění je narcistický sociopat, jeho snoubenka ho neustále opíjí, což sám chce. Je to příšerné a bohužel tohle soukromé téma učinil teď velmi veřejným,“ uvedla Pamela Andersonová na sociálních sítích.

„On se vždy snažil všechno vysvětlovat. Snažil se sám sebe líčit jako dobrého muže. Prostě toho, jenž je člověkem a dělá pouze chyby. Stále nedokáže zvládnout vinu za své násilnické chování a nikdy nepřijal zodpovědnost za to, co učinil. Doufejme, že tohle bude milost, která ho zachrání. Můžu se za něj jen modlit. A chránit své syny, kteří také vší silou ochraňují mě,“ dodala herečka, která má s hudebníkem Tommym Leem kromě syna Brandona i o dva roky mladšího Dylana. Manželé, kteří se v roce 1995 proslavili uniklým domácím pornem, se rozvedli v roce 1998 po třech letech manželství.