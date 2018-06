Tommy Lee se svlékl pro zvířata

Na to, že i zvířata mají svá práva a neměla by být zabíjena jen kvůli koženinám, zpěváka upozornila jeho někdejší manželka Pamela Andersonová.

Tommy nyní v reklamní spotu prohlašuje: „Užívejte si pohodlí své vlastní kůže a nechte zvířatům tu jejich.“ Zpěvák se v reklamě objeví tak, jak ho příroda stvořila. V rouše Adamově odhalí především své typické tetování. To vše doprovází vtipně znějící slogan „Ink, Not Mink“ (Inkoust, ne norek).

Reklama, kterou nafotila dcera Paula McCartneyeho Mary McCartneyová Donaldová, jež je dlouholetou stoupenkyní organizace PETA, měla svoji premiéru ve vyhlášeném newyorském klubu Home, ve kterém se od nynějška zavřely dveře všem návštěvníkům, kteří by chtěli přijít oblečení v pravé kožešině či kůži. Majitel tvrdí, že by dovnitř nevpustil ani Jennifer Lopezovou či Diddyho.

„Vždycky jsem se o práva zvířat zajímal. Pak jsem od Pamely dostal magazín PETA a musím říct, že co je schopen byznys dělat se zvířaty, to je maximálně děsivé. Mnoho hip-hopových hvězd chodí v kožešinách. Mají pocit, že je to symbol jejich společenského postavení. Nepochopím to. Vidím jen mrtvá zvířata,“ prozradil Tommy Lee.