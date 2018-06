Okamura: Kdyby Češi byli na sebe hrdí, možná by zatočili i s politiky

13:48 , aktualizováno 13:48

Česko-japonský podnikatel Tomio Okamura vážně přemýšlí nad vstupem do politiky. Zatím zvažuje kandidaturu do Senátu. Podnikatel v Show Jana Krause prozradil, že jako prezident státu by se zastal tykadlového řidiče Smetany, jehož pokreslení předvolebních plakátů dovedlo až do vězení.