Tomicová z Ulice váží 92 kilo, hubnout bude před zraky diváků

"Rozhodla jsem se, že půjdu příkladem všem ženám," říká odhodlaně Tomicová. "Chtěla bych získat alespoň kondici, problém mi dělá i šlapání do schodů. Když navíc zhubnu, tak to bude prima. Ráda bych shodila takových deset kilo. A jestli si věřím? Ne. Věřím ale svému trenérovi."

Herečka, která momentálně váží devadesát dva kilogramů, bude v rámci akce Zatočte s kily se Simonou cvičit dvanáct týdnů a to přímo před zraky diváků. Trénink bude údajně přímo úměrný scénářům seriálu. V jejím úsilí jí přišel první den podpořit seriálový kolega Václav Svoboda alias Lumír Nykl, který má už hubnutí za sebou.

"Chodíval jsem cvičit pětkrát až šestkrát týdně a to jsem říkal, že nemám čas. Teď jsem rok a půl nic nedělal a vesele tloustnul. Jak jsem tenkrát shodil šestnáct a půl kilo, tak jsem teď dvě třetiny nabral. Cvičit ale zase začnu, člověk si na ten pohyb zvykne," tvrdí Svoboda.

Pavlu Tomicovou přišel podpořit seriálový kolega Václav Svoboda

Svou kolegyni povzbudil před začátkem cvičení objetím a slovy: "To je naposledy, co objímám tyhle bůčky." Na to měla Tomicová pohotovou odpověď: "Není dobrý, když se to moc přežene." A s touto vlastní radou se vzápětí vrhla do boje s nadváhou.