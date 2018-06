Tomicová s manželem Ondřejem Malým natočili klip pro punkovou kapelu

"Na rozdíl od manžela je to vůbec první klip, ve kterém přímo účinkuji. Měla jsem nabídky, ale vždycky jsem je odmítala, až kluci z Vagyny Dy Praga mě přesvědčili," řekla herečka, která v klipu Sestřenice účinkovala bez finanční odměny.

"Nebylo ani potřeba shánět kostým, já jsem totiž vybavená country holka," smála se Tomicová. Problém jí dělaly jen kovbojské boty, do kterých jí museli pomáhat kluci z kapely.

Tomicová zlákala k natáčení i svého manžela Ondřeje Malého. Motivací pro něj byla vojenská technika, která se měla v klipu objevit.

"Původně mi slíbili obrněný transportér, ale to nevyšlo. Naštěstí Pavluša sehnala aspoň terénní UAZ, takže jsem do toho natáčení šel, abych si ho mohl zařídit," prozradil herec, který v klipu hraje vášnivého sběratele country kazet a provozuje zvláštní podnik "country až do obýváku". Kdo si tuto službu objedná, tomu jeho žena přijede zatančit country. Místo peněz pak zákazníka oberou o kazety takových legend, jako je Michal Tučný nebo Jan Vyčítal.

Pavla Tomicová v klipu Sestřenice

Nízkorozpočtový klip režíroval člen skupiny Vagyny Dy Praga Alexandr Guha a za kamerou stál student FAMU, který si říká Dobromil Knír.

Vagyny Dy Praga Punkový mužský sbor, který paroduje i jiné hudební žánry. V kapele, která si zakládá hlavně na vtipné pódiové show, jsou tři právníci, dva herci, televizní dramaturg, chemik, barman, dopravní inženýr a "ajťák". S úspěchem už několikrát koncertovali na festivalech Mighty Sounds, Sázavafest nebo Majáles.

"Nebylo to snadné, protože se točilo v Hradci Králové, kde oba hlavní protagonisté žijí a hrají. Ondřej Malý ale točil v Praze, takže jsme čekali, až se vrátí z natáčení a Pavla Tomicová měla zase večer představení v divadle. Společně tedy natáčeli až kolem půlnoci," prozradil Alexandr Guha.

Spolupráci s hereckým párem si pochvaluje. "Oba jsou opravdoví profíci. Pavlu Tomicovou jsme trápili celý den a pak ještě dohromady s manželem o půlnoci a ona neztrácela svůj pověstný humor. Když natáčení skončilo a my měli všichni toho songu plné zuby, odcházela domů a zpívala si jeho refrén," dodal.

Pavla Tomicová chtěla do Prahy přijet i na křest klipu, který proběhne 12. listopadu, a všem naživo zatančit, nakonec jí v tom ale zabránilo představení. Kapele alespoň natočila upoutávku.