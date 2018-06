Tomáš Verner účinkuje ve hře, která si bere na paškál Dělnickou stranu

Tomáš Verner trénuje převážně v Kanadě. Součástí představení jsou proto filmové projekce. Verner natáčel ve svém nejoblíbenějším kostýmu z Mistrovství Evropy ve Varšavě 2007, kde získal stříbrnou medaili.

"Tomáš má velký komediální talent, jak je patrné i z jeho volných jízd, a i když se na žádném divadle nepodílel, ihned s naší nabídkou souhlasil. Navíc taky není lhostejný k tomu, jak se v současnosti radikalizuje pravice," vysvětlil spoluautor a režisér Alexandr Guha.

Jeho postava představuje krasobruslaře, kteří jsou v této divadelní alegorii utlačovanou skupinou obyvatel. Vládne dělnická strana, která je karikována jako včelí společenství v čele s první dělnicí, matkou Tomáše Vandase. Ta i ve skutečnosti sehrála klíčovou roli po zákazu DS a vzniku DSSS.

Tomáš Verner a herec Vojtěch Dvořák jako krasobruslaři ve vězení pod dohledem včelího trubce v podání Jana Kozáka. Herec a spoluautor hry Vojtěch Dvořák jako krasobruslař

"Ve chvíli, kdy se konečně státnímu aparátu podařilo zrušit Dělnickou stranu, už měli připravenou jinou stranu, kterou přejmenovali, provokativně k DS přidali ještě SS, a vesele fungují a ve volbách kandidují dál. V naší satiře to chce právě ona Vandaska kompletně ovládnout a nastolí totalitu,“ uvedl Guha.

Ztracená existence Poloprofesionální divadelní soubor, který má za 12 let existence na repertoáru 4 celovečerní hry a bezpočet krátkých skečů. Nejznámější inscenací je revue Dentální rapsodie, která má více než 80 repríz. Od původně studentské recese přešel soubor k aktuální politické satiře a v současné době jsou stálým hostem Studia Ypsilon.



"Každá taková ideologie potřebuje najít vnitřního nepřítele. Jednou je to Žid, podruhé kdokoliv s tmavou pletí, jindy to mohou být máničky... A když to vyhrotíme do absurdity, může to padnout třeba na krasobruslaře. Hromadí drahé kovy v medailích, jejich flitry na kostýmech jdou zcela proti špinavé práci našich včelích dělníků, a tak jim dají během noci dlouhých žihadel co proto," dodal.

A v tomto disentu působí právě postava Tomáše Vernera. Nejdřív díky svému krasobruslařskému umu uniká trubcům, kteří představují ochranné sbory dělníků. Nakonec ho ale dostanou a on skončí ve vězení s dalším krasobruslařem v podání herce Klicperova divadla a spoluautora hry Vojtěcha Dvořáka.

"Problém byl s časem, kterého Tomáš kvůli tréninku v zahraničí moc nemá. Záběry ze zimního stadionu jsme proto museli točit během hluboké noci. Projevily se zkušenosti z exhibicí, což se hodilo, protože právě všechny tyhle krasobruslařské pukrle jsou ve hře postaveny mimo zákon," řekl režisér.

Představení plné drsného humoru navštívil v Ypsilonce i předseda DSSS Tomáš Vandas. "Bylo znát, že někteří návštěvníci byli mým příchodem překvapeni a neustále si mě trochu s ostychem prohlíželi. Snad jestli nemám nějakou zbraň či baseballovou pálku... Přiznám se, že byly chvíle, kdy jsem se upřímně smál. Mnoho jich však nebylo," napsal na svých stránkách po jeho zhlédnutí.